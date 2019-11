Artus perd 15 kilos en 2 mois : "C'est déjà mieux, je commence à voir ma b***"

Invité sur le plateau de l'émission Ça ne sortira pas d'ici sur France 2 le 20 novembre 2019, Artus a eu droit à une consultation très spéciale. Hypocondriaque, le comédien a été interrogé par l'animateur Michel Cymes sur son poids. Il déclare : "Je fais 1,82 m, pour 123 kg et 137 il y a deux mois."

L'auteur du livre Chers hypocondriaques révèle ensuite l'une des phrases très parlantes d'Artus pour représenter sa perte de poids :"C'est l'une de ses citations. (...) Même si le chemin est encore long, c'est déjà mieux, je commence à voir ma bite." Artus explique ensuite : "J'ai démarré mon spectacle en disant ça : 'Tu sais que t'es gros quand tu vois pas ta bite, et tu sais que t'es très gros quand tu sais pas qui c'est qui te suce.'"

Vous êtes médecin ? Non vous êtes présentateur

Histoire de rendre cette consultation un peu plus sérieuse (et professionnelle), Michel Cymes demande ensuite pourquoi Artus a souhaité perdre du poids alors qu'il revendiquait auparavant son mode de vie épicurien. Il confie : "C'était pour arriver un petit peu à un mieux. Après il y a toujours un truc d'image, même si on l'assume. Quand on est médiatisé en plus, on se voit souvent. Moi, il y a souvent des gens qui viennent me voir à la fin des spectacles, qui me tendent des photos qu'on a fait l'année d'avant au spectacle et où je fais 'ah oui merde'. Donc voilà, j'ai un vrai suivi de ma courbe de poids et je me suis dit 'non non, quand même, faut arrêter les bêtises'."

Pour terminer, le présentateur a émis des doutes sur le régime suivi par Artus. Il indique : "800 calories par jour, c'est pas beaucoup, hein... Il faut 2500 calories !" L'occasion pour l'humoriste de répondre du tac au tac à Michel : "Oui eh oh. Ça va, hein. Vous êtes médecin ? Non, vous êtes présentateur, voilà, allez !" Un argument de poids auquel Michel n'a rien pu répondre...