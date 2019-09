Michel Cymes victime d'un burn-out : "J'étais en train de partir"

Un Français sur deux est épuisé à cause du travail, une situation qui peut pousser certains jusqu'au burn-out. Ce sujet, Michel Cymes le maîtrise parfaitement et pour cause, l'animateur et médecin de 62 ans en a été victime il y a quelques années sans même s'en rendre compte.

Invité dans C à vous sur France 5, mercredi 18 septembre 2019, le présentateur des Pouvoirs extraordinaires du corps humain a alerté les travailleurs sur ce sujet sensible et en a profité pour faire part de sa propre expérience. Après qu'Anne-Élisabeth Lemoine lui a demandé comment prévenir le burn-out, Michel Cymes a répondu : "Le plus important, c'est d'en prendre conscience déjà. La plupart du temps, ce sont des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient très limite et qu'ils allaient basculer dans le burn-out. Je peux vous le dire, car je l'ai vécu moi, à titre personnel. Je ne me rendais pas compte que j'étais en train de partir dans un syndrome d'épuisement professionnel. J'ai été alerté par une de mes amies, psychologue. Elle m'a dit de faire attention, car j'allais basculer. Même moi, médecin, je ne m'en rendais pas compte ! Donc il faut s'en apercevoir et en prendre conscience."

Son burn-out, Michel Cymes l'avait déjà évoqué lors d'une interview pour Le Point, en 2016. C'est parce qu'il "faisait trop de choses et gérait mal [son] temps" qu'il a basculé. "Je commençais à être bouffé de l'in­té­rieur. J'étais stressé, j'avais des spasmes à l'in­té­rieur et, à un moment, je me disais que ce n'était pas possible. Je me réveillais la nuit", avait aussi confié l'ancien animateur du Magazine de la santé. Très vite, avec l'aide de son amie psychologue, il a été "à l'écoute de [son] corps" et a choisi de se reprendre en main. "Moi, j'ai levé le pied et c'est ce que les gens doivent faire. J'ai annulé des rendez-vous pendant une semaine et tout est rentré dans l'ordre", a-t-il conclu.