Ary Abittan : Confus, il montre une femme seins nus en live !

Oups ! Apparemment pas très au fait des dernières technologies, Ary Abittan (46 ans) a fait une gaffe digne d'être inscrite dans les annales du confinement 2020. En plein apéro sur Instagram le 26 mars 2020, avec son ami Gad Elmaleh, l'acteur du film Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ? a malencontreusement montré une jeune femme à moitié nue pendant son live. Sa caméra s'étant inopinément retournée, une ravissante brune est apparue seins nus à l'écran, pour le plus grand plaisir des internautes présents pendant cet apéritif improvisé. Visiblement penaud et très gêné de sa bourde, Ary a rapidement tourné sa caméra et essayé tant bien que mal de faire comme si de rien n'était chantant à tue-tête une chanson de son répertoire...

Il a enchaîné comme si de rien n'était

Malheureusement, les spectateurs ont vite remarqué cette courte séquence naturiste et se sont empressés de partager cette mésaventure sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, certains ont ainsi commenté : "Vu aussi et il a enchaîné comme si de rien n'était", "Vue la gaffe d'Ary Abittan hier pour l'apéro de 19h ce soir soirée spéciale naturiste !" S'agit-il de Sarah Line, avec qui l'humoriste avait été aperçu l'été dernier sur la Côte d'Azur ? Impossible pour le moment de savoir qui est cette charmante jeune femme puisque Ary n'apas officialisé leur possible histoire d'amour.