Ary Abittan écarté de sa prochaine série sur M6 : son remplaçant annoncé

Pour Ary Abittan, les mois à venir vont être durs sur tous les plans... Accusé de viol et mis en examen le 2 novembre 2021, il en subit déjà les conséquences au niveau professionnel. Alors que ses projets sont bouleversés (report de dates de sa tournée Pour de vrai, promo incertaine pour la sortie de Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?), Télé Star dévoile que son tournage pour M6 tombe à l'eau.

Mi octobre, Ary Abittan avait commencé à mettre en boite une série intitulée L'Homme de nos vies, "une fiction de quatre épisodes de cinquante-deux minutes, avec Odile Vuillemin, Elodie Frégé, Helena Noguerra et Flore Bonaventura, dont le tournage avait démarré le 11, entre la côte d'Azur et La Réunion", relate le magazine. Le projet va se poursuivre suite à la volonté de la chaîne et des producteurs, dont Dominique Farrugia. Mais l'acteur âgé de 47 ans a été écarté. "Il a été convenu que les scènes précédemment tournées avec Ary Abittan seront à nouveau mises en boîte avec Jonathan Zaccaï", ajoute Télé Star.

Afin de rejouer les scènes déjà tournées par Ary Abittan, "une quinzaine de jours de tournage seront ajoutés à la fin du planning initialement prévu." Une manière pour la chaîne de ne pas renoncer à cette série, qui relate l'enquête menée par une femme qui découvre que son compagnon s'est envolé subitement en vidant son compte en banque, pour laquelle des frais avaient donc déjà été avancés.

Ary Abittan garde pour le moment le silence suite aux accusations formulées contre lui par une jeune femme de 23 ans qu'il connaissait et avec laquelle il entretenait une liaison. Elle a porté plainte pour viol, estimant avoir été la victime d'un acte sexuel dégradant - après un premier rapport consenti -, dans la nuit du 30 au 31 octobre, au domicile parisien de l'artiste. Depuis, elle aurait reçu 10 jours d'ITT relate RTL qui a joint son avocat.

Ary Abittan, qui a reçu le soutien de sa compagne Sarah-Line Attlan, dans cette l'épreuve, reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.