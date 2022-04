Ary Abittan : Nouvelle déconvenue pour le comédien, "zappé" de son prochain film...

Ary Abittan fait actuellement rire les spectateurs dans les salles avec Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? (qui peine un peu au box-office pour le moment avec seulement 1,7 million d'entrées à date par rapport aux deux précédents volets qui ont terminé leur course à 6,7 et 12,3 millions) et, cet été, il devrait de nouveau détendre le public dans Ducobu président ! de et avec Elie Semoun. Mais difficile de savoir qu'il joue dedans...

En effet, sur l'affiche du film attendu dans les salles le 13 juillet - et partagée notamment sur Instagram par Elie Semoun - le visage d'Ary Abittan n'apparaît pas, il a été zappé. Idem dans les crédits, on ne voit pas son nom ; à l'inverse, il semble être indiqué en tout petit dans une autre affiche promo repérée par Public. "Voici l'affiche de votre prochain film préféré @loiclegendre @frederiquebel_ @francoislevantal @marg_schr @gagabint @gerardjugnot.off @emilie_caen_ @ugcdistribution @fredoohazan @nicolas.grand.duc @vincent_taloche @jc_campisciano", écrit Elie Semoun en légende de sa publication, prenant bien soin de ne pas citer son camarada devenu paria... D'ailleurs, on remarque que sur la page Wikipédia d'Ary Abittan, dans sa filmographie le film n'est même pas cité. La case s'arrête au Bon Dieu 3 et, précédemment, à L'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch, l'un de ses rares soutiens.