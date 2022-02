Ary Abittan accusé de viol : "Abasourdi, dans un état très fragile", ses proches donnent des nouvelles

Le 2 novembre 2021, on apprenait que l'humoriste Ary Abittan était mis en examen pour viol après la plainte déposée par une jeune femme avec laquelle il entretenait une liaison depuis quelques mois. Celle-ci l'accuse d'un acte sexuel dégradant, une sodomie non consentie. Après ce rapport, elle avait été examinée par un médecin lui ayant prescrit 10 jours d'ITT et les policiers ont, eux, saisi des "linges tâchés, un drap humide" mis sous scellés après leur perquisition... Depuis, l'artiste âgé de 48 ans garde le silence et se retrouve mis à l'écart du show business.

Dans les pages de Paris Match, qui relate avec détails et chronologie la relation extraconjugale entre Ary Abittan - en couple avec Sarah-Line depuis trois ans - et la plaignante, des proches donnent des nouvelles. On le dit "horrifié" par la situation, "sous le choc, catastrophé, abasourdi dans un état très fragile". Il faut dire que pour les faits supposés, il risque jusque 15 ans de prison. Pour l'heure, il refuse de parler publiquement, a déménagé dans un nouvel appartement du chic 8e arrondissement de Paris et a pris des vacances loin de la France en se rendant quelques jours "en République dominicaine dans un luxueux resort de Punta Cana" révèle le magazine. En parallèle, alors qu'il a été placé sous contrôle judiciaire, il doit "pointer chaque semaine au commissariat".

Ary Abittan, dont le magazine dresse un portrait peu flatteur sur quel type d'homme il est avec les femmes en donnant la parole à d'anciennes conquêtes et compagnes, est pour l'heure sans travail. Sa tournée pour son nouveau spectacle Pour de vrai est annulée, il a été remplacé de la série L'homme de nos vies sur M6 et il a été écarté des avant-premières de ses films alors que le grand public pouvait récemment le voir au cinéma dans L'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch. Il est aussi attendu prochainement dans Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? mais ne participera pas à la promo.

