Ary Abittan effacé du Bon Dieu 3 ? Le réalisateur met les choses au clair !

Le succès du printemps ? Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? déboule au cinéma, fort des cartons des deux précédents films (12,3 millions de spectateurs puis 6,7 rien qu'en France), et le grand public aura le plaisir de retrouver tous les membres de la famille Verneuil. Vraiment tous ?

Interrogé par le journal Le Parisien, le réalisateur Philippe de Chauveron a mis les choses au clair quant à la présence à l'écran d'Ary Abittan, qui incarne le personnage de David Benichou ; l'acteur de 48 ans ne participe pas à la promotion du film à cause de ses ennuis judiciaires. A-t-il été coupé du montage ? Pas du tout ! "Il s'est retiré de la vie publique pour préparer sa défense", relate le réalisateur qui ajoute n'avoir évidemment fait "aucune coupe" dans son film suite à l'affaire. Il faut dire que le comédien et humoriste tient l'un des rôles principaux et que cela aurait voulu dire qu'il fallait carrément revoir le scénario.

Pour rappel, Ary Abittan a été mis en examen pour viol en novembre 2021 après la plainte d'une jeune femme avec laquelle il entretenait une liaison et qui l'accuse d'un acte sexuel non consenti. L'artiste, dont tous les projets sont en pause, a été placé sous contrôle judiciaire. Depuis que l'affaire a éclaté, il garde le silence et tente de mener une vie discrète, loin des mondanités du show business. Il reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.

La sortie du Bon Dieu 3 - le film a été marqué par un drame atroce avec la mort de trois techniciens - devrait booster le box office hexagonal. Le réalisateur s'est exprimé sur le scénario de ce nouveau volet au micro de BFMTV : "Il fallait trouver une idée qui ne soit pas redondante avec les précédents films. Quand on a eu l'idée des beaux-parents, on s'est dit que c'était vraiment marrant. Ça a des conséquences sur tous les personnages, on peut raconter des histoires avec tout le monde." Nul doute que les spectateurs répondront de nouveau présent à la sortie du film.