Ary Abittan accusé de viol : entendu 5h par la justice, une confrontation prévue avec son accusatrice

L'enquête autour de la plainte pour viol qui vise Ary Abittan avance. A en croire les informations du magazine Voici du 4 mars 2022, l'acteur a été convoqué par le juge d'instruction en charge de cette affaire pour être entendu pour la première fois. La jeune femme qui l'accuse de viol avait déjà été entendue. L'audition s'est tenue le 24 février dernier au palais de justice de Paris. Accompagné de son avocate, le comédien de 48 ans aurait été "extrêmement tendu" au moment de se présenter.

Pendant cette audience qui a duré cinq heures, il a alors réaffirmé sa version des faits, à savoir qu'il y a bel et bien eu relation avec la jeune femme qui l'accuse de viol, sauf que le rapport était selon lui consenti. Prochaine étape : Ary Abittan devrait prochainement se retrouver face à son accusatrice lors d'une nouvelle confrontation prévue "dans les prochaines semaines". Pour rappel, l'humoriste et comédien a été mis en examen le 2 novembre dernier après le dépôt d'une plainte pour viol, déposée par une jeune femme de 23 ans avec qui il entretenait une liaison. Cette dernière l'accuse de lui avoir imposé un acte sexuel violent et dégradant (une sodomie non consentie). Examinée par des médecins après ce rapport, la jeune femme s'est vu prescrire deux jours d'ITT ; d'autres médias comme Paris Match parlent plutôt de 10 jours.

Dans le magazine Paris Match du 10 février, plusieurs proches d'Ary Abittan ont donné de ses nouvelles, lui qui reste sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête. Extrêmement discrète depuis le début de cette affaire, la star - qui risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle - serait "horrifiée" et "sous le choc". Mais l'acteur aurait toujours espoir d'être innocenté et de pouvoir éventuellement redorer son image... D'ici là, en plus de s'être accordé quelques jours de vacances "en République dominicaine dans un luxueux resort de Punta Cana", le compagnon de Sarah-Line (depuis 3 ans) a déménagé dans un appartement parisien du 8e arrondissement. Le magazine a également donné la parole à quelques unes de ses conquêtes et ex-compagnes, qui ont dressé un portrait peu flatteur du comédien...

Depuis la médiatisation de cette affaire, la carrière d'Ary Abittan a été stoppée en plein vol : sa tournée pour son nouveau spectacle Pour de vrai a été annulée, il a été écarté de la promotion du film L'amour c'est mieux à deux de Claude Lelouch et remplacé dans la série L'homme de nos vies (M6). Il devrait également manquer la tournée promo de Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?, dont la sortie est prévue pour le 6 avril prochain.

Ary Abittan reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.