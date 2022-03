Ashley Cain : Un an après la mort de sa fille de 8 mois, le footballeur et sa femme se séparent

C'est une histoire qui a ému toute l'Angleterre. En avril dernier, l'ancien joueur professionnel de football et star de la télé-réalité Ashley Cain annonçait que sa fille de 8 mois était atteinte d'une forme sévère de leucémie et seulement quelques jours plus tard, le 24 avril, la petite Azaylia succombait à cette terrible maladie. Une véritable tragédie pour le jeune père de 31 et son épouse, Safiyya Vorajee, qui ont dû vivre des jours d'une souffrance atroce. Après des obsèques très émouvantes pour les deux parents et leurs proches, l'année qui a suivi a visiblement été des plus compliquées pour le couple qui vient d'annoncer qu'ils se séparaient.

C'est malheureusement la fin de la belle histoire entre Ashley Cain et Safiyya Vorajee, pratiquement un an après la mort de leur petite fille et même s'ils viennent d'indiquer qu'ils se séparaient, ils assurent qu'ils resteront "liés par leur puissante expérience ensemble" et "l'amour éternel qu'ils partagent pour leur fille". C'est sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 1,8 millions d'abonnés, que l'ancien footballeur a fait l'annonce en story et visiblement la décision ne date pas d'hier. "Après une année terrible et éprouvante, Safiyya et moi avons décidé de nous séparer il y a quelques mois", indique-t-il.

Ce fut une décision incroyablement difficile et c'est pour ça qu'on l'a gardé pour nous jusqu'ici

Une annonce forcément difficile à faire et un choix encore plus difficile si l'on prend en compte le contexte autour de cette séparation. "Ce fut une décision incroyablement difficile et c'est pour ça qu'on l'a gardé pour nous jusqu'ici afin de nous donner l'opportunité de gérer la chose en privée", ajoute Ashley Cain. La décision d'attendre avant d'annoncer la nouvelle était visiblement la bonne puisque les deux anciens amoureux sont restés "des amis très proches", passant du temps ensemble tous les jours et l'influenceur l'assure, lui et Safiyya continueront de "s"aimer, prendre soin et se soutenir tous les deux pour toujours".

Un message émouvant de la part d'Ashley Cain, toujours meurtri par la mort de son petit bébé de seulement 8 mois et qui doit désormais faire face à une rupture difficile, mais qui semble s'être bien passée.