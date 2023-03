Audrey Fleurot : Divine en look satiné, elle pose timidement avec son compagnon et père de son fils

Boudée par les César, Audrey Fleurot a pu apprécier sa reconnaissance populaire en tant que comédienne puisqu'elle vient d'inaugurer, ce jeudi 16 mars 2023, sa statue de cire au musée Grévin à Paris. Car si elle n'a jamais été récompensée par l'Académie - ce qu'elle accepte sans aigreur aucune -, elle remplit tous les suffrages dans les votes du public. Ainsi, dans un sondage commandé par Paris Match, elle se place devant la césarisée Virginie Efira ou l'oscarisée Marion Cotillard dans la catégorie actrice préférée des Français.

C'est donc avec une grande émotion qu'elle a découvert son double au musée Grévin, le fruit de six mois de travail. Réalisée par le sculpteur Claus Velte, sa statue porte une robe haute couture créée par Julien Fournié. Un styliste qui n'était pas peu fier de poser aux côtés de la tenue qu'il a signée et de celle qui l'a inspirée. Son sosie est placé dans la salle des Colonnes, pas loin de Leonardo DiCaprio et Meryl Streep. La rousse incendiaire continue de conquérir les coeurs après avoir fait partie du carton au box-office, Intouchables, en 2011.

Discret mais très amoureux

Un événement que la star a partagé avec son compagnon, le très discret réalisateur Djibril Glissant. Papa de leur fils Lou, né le 19 novembre 2015, il était plus que ravi pour sa bien-aimée qu'il filme amoureusement lors de son discours. Pour l'occasion, l'héroïne de la série HPI a choisi un camaïeu de vert, entre top satiné vert pistache, imper' vert foncé et tailleur bleu canard. Une association de matière et couleur inattendue mais qui fait sensation. De quoi faire ressortir sa chevelure incandescente qui est sa signature. Laurent Boyer, François-Xavier Demaison et François Vincentelli font partie des vedettes présentes lors de cette belle inauguration.

Prochainement, on retrouvera Audrey Fleurot dans la série Infiltré(e) sur France 2. Aux côtés de Thierry Neuvic, elle plongera dans une aventure qui fait écho à Breaking Bad. Le pitch : une nouvelle drogue de synthèse potentiellement meurtrière sévit sur le territoire. L'ultime solution envisagée par le Commandant Matin pour démanteler le réseau de trafiquants, infiltrer Aurélie, chimiste et mère célibataire...