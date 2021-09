Audrey Fleurot irritée par une question de Nagui : "Ça me fatigue"

Audrey Fleurot était jeudi 2 septembre l'invitée dans l'émission La bande originale sur France Inter. Face à Leila Kaddour et Nagui, la comédienne, venue présenter la série Mensonges, qui a été diffusée hier soir sur TF1, a contenu son agacement. Se prêtant volontiers au jeu des questions-réponses, la maman de Lou (6 ans), a dû raconter, à son grand désespoir, une histoire déjà narrée une centaine de fois en interview.

Et la jolie rousse de 44 ans a fait part du fond de sa pensée au présentateur !

"Est-ce que, vraiment, vous allez me faire re-raconter cette histoire que j'ai déjà racontée 250.000 fois ?Oh là là, mais ça me fatigue moi-même", a-t-elle soufflé, alors que Nagui souhaitait savoir d'où lui est venu son envie de devenir actrice. Une passion qui la ronge depuis ses 8 ans !

L'orage passé, celle que l'on a pu voir dans Le Bazar de la Charité ou Intouchables a fini par bien vouloir relater son histoire mais a choisi la version "courte". "Mon papa était de garde à la Comédie Française. Il y a eu un soir où ma mère a dit texto : 'Mais emmène la gamine'. Et donc, il m'a emmenée et j'ai eu une révélation", explique celle qui partage sa vie avec le réalisateur Djibril Glissant. Face à Nagui et à l'équipe de La bande originale, Audrey Fleurot confesse enfin : "Mon papa est très content (que je raconte cette anecdote) mais bon... Je l'ai tellement racontée..."

La comédienne a également confié que son physique n'a pas toujours joué en sa faveur, pour décrocher des rôles : "Je me sens très chanceuse. J'adore mon métier, j'ai mis en place toute ma vie pour le faire. Je ne suis absolument pas blasée. Ca a été compliqué pendant un certain temps parce que j'avais un physique fort. Je suis grande, rousse, la voix grave... J'ai ce truc un peu rétro qui n'était pas trop dans l'ère du temps". Malgré sa beauté atypique, Audrey Fleurot a su trouver son public.