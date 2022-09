Audrey Fleurot méconnaissable plus jeune : une photo incroyable dévoilée, l'actrice gênée !

Après le succès de la série HPI, Audrey Fleurot joue dans une mini-série baptisée Les Combattantes, produite par Quad TV et réalisée par Alexandre Laurent, le même qui était aux commandes du Bazar de la Charité dont la jolie rousse était l'héroïne. Cette fois, il est question de suivre quatre femmes en temps de guerre : Julie de Bona en religieuse, Camille Lou en jeune infirmière, Sofia Essaïdi en patronne d'usine et enfin Audrey Fleurot en prostituée. Un rôle qu'elle endosse avec brio mais qui reste loin de son parcours. En effet, la comédienne a toujours été attirée par le théâtre, et ce depuis toute jeune. Mais d'ailleurs, à quoi ressemblait-elle adolescente ?

La réponse a été apportée il y a de cela plusieurs années en direct à la télévision ! C'était en mai 2018, lorsqu'Audrey Fleurot était invitée sur le plateau de Salut les terriens !, émission de Thierry Ardisson à l'époque diffusée sur C8. L'amoureuse du réalisateur Djibril Glissant avec qui elle a un petit garçon prénommé Lou (6 ans) était initialement venue faire la promotion de son nouveau film, La fête des mères. Mais c'est alors que l'animateur décide de dresser son portrait, la présentant comme "la rousse flamboyante du cinéma français".

Dans la foulée, Thierry Ardisson fouille dans ses archives et ressort une vieille interview au cours de laquelle la star affirmait être "une arnaque", notamment physiquement. Des propos qu'il valide, tout en partageant à l'écran une photo souvenir d'Audrey Fleurot. Dessus, la belle prend la pose en pull rayé assorti au mur de fond. Ses cheveux roux sont les mêmes qu'aujourd'hui... ou presque ! A l'époque, elle avait une coupe à frange qui ne mettait pas en valeur son doux visage (voir le diaporama). "Où est-ce-que vous avez chopé cette photo ?", avait-elle alors demandé, étonnée et limite honteuse. Clotilde Courau, elle aussi invitée de l'émission, s'était montrée elle aussi surprise. "C'est toi, vraiment ?", avait-elle lancé à sa camarade. Un sous-entendu qui laissait alors penser qu'Audrey Fleurot apparaissait méconnaissable sur ce cliché. Et l'actrice de s'expliquer : "C'est ma mère qui a pris la photo. Mais c'est bizarre on dirait que j'ai les yeux marrons dessus." La diffusion de cette photo, elle s'en serait visiblement bien passée...