Augustin Trapenard le crâne rasé : étonnants clichés avec son compagnon, un beau-gosse qu'il appelle "Ken"

Ça me vaut le surnom de 'warrior'

Pour rappel, s'il n'est pas fermé à l'idée de montrer son charmant compagnon sur ses réseaux sociaux, Augustin Trapenard n'évoque en revanche que très rarement sa vie privée en interview. Mais il faisait une exception il y a quelque temps pour le magazine Têtu, révélant alors avoir déjà tenté une première relation avec le séduisant directeur d'agence immobilière. Une expérience toutefois non-concluante : "En amour, je suis nul. Je reviens de loin. Ma vie est un éternel rattrapage : je rate, je recommence, je fais mieux. Ça me vaut le surnom de 'warrior'. Quand mes amis me présentent, ce n'est pas 'Augustin de France Inter', non, c'est 'Augustin, l'homme qui a reconquis son ex !'"

Les deux tourtereaux ont donc visiblement décidé de se donner une seconde chance depuis. Un choix qui semble définitivement leur réussir !