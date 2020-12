Aurélie Dotremont dénoncée à la police : des vidéos font polémique, elle s'insurge !

À l'approche de la fin de l'année 2020, le relâchement se fait ressentir et les fêtes clandestines se multiplient. Après l'ancien candidat de Secret Story, Jaja, c'est au tour d'Aurélie Dotremont de se faire épingler pour ne pas avoir respecté le confinement. Au cours du week-end dernier, la jeune femme a dérogé aux règles pour fêter son trentième anniversaire en compagnie de ses proches. Aurélie a partagé plusieurs vidéos de la soirée sur ses réseaux sociaux, indiquant se trouver à Villers-la-Ville dans le Brabant wallon, en Belgique. Résultat, elle s'est attirée les foudres des internautes.

Forcée de s'expliquer, l'ex star des Anges de la télé-réalité a pris la parole sur Snapchat mardi 15 décembre 2020. "Je me sens provoquée !!! Le coronavirus, je l'ai toujours respecté !! Oui, je n'ai pas pu rester à la maison pour mes 30 ans, je n'ai pas pu rester à la maison...", a-t-elle reconnu. Toutefois, elle assure ne rien regretter. "J'ai eu un anniversaire incroyable, je remercie mes amis présents sans donner de nom parce que les jaloux nous veulent du mal. On aurait d'ailleurs dû faire comme tous ces faux-culs et ne rien mettre sur les réseaux. (...) Je n'ai dérangé personne, je n'ai fait de mal à personne...", a-t-elle souligné. Aurélie Dotremont révèle enfin, avec colère, que des personnes ont souhaité la dénoncer. "On a essayé de m'envoyer la police chez moi, c'est maman qui gardait mes chiens qui a été dérangée. Bien essayé...", a-t-elle fait savoir.

Il faut vivre

Dans la foulée, Aurélie Dotremont a précisé que ses invités et elle-même avaient été testés négatifs au coronavirus avant de se réunir. "On va aller le refaire demain pour être certains qu'on n'a rien, que personne n'attrape le corona à cause de notre soirée, ou de notre connerie pour certains, donc s'il y a moyen d'oublier ce passage... J'étais juste avec mes amis proches, nous avons fait une soirée, nous n'aurions pas dû mais il n'y avait rien d'exceptionnel donc stop, ça va aller", a-t-elle conclu sur le sujet.

Parmi ses fameux amis proches se trouvaient un autre candidat emblématique de télé-réalité, à savoir Thomas ou Toto des Anges. Lui aussi a eu affaire à une pluie de messages insultants. "C'est vrai que je suis monté en Belgique pour les 30 ans d'Aurélie Dotremont, c'était immanquable. On a pu organiser une surprise qui restera à jamais dans sa mémoire. Donc c'est vrai que c'est pas bien, on est en période de confinement, mais on n'a pas fait ça pour mettre de l'huile sur le feu, je l'ai fait parce que je devais le faire, je ne me prends pas du tout pour un voyou. Il faut vivre, je croque la vie à pleines dents, chaque jour de ma vie est une aventure", s'est-il défendu.