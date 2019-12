Aurélie Dotremont, forcée d'avorter : ses déchirantes confidences

Décidément Aurélie Dotremont n'a vraiment pas eu la vie facile... À seulement 29 ans, la jeune femme a vécu presque toutes les pires horreurs. Dans son livre sorti le 26 novembre et intitulé Tu finiras dans une vitrine, l'ancienne candidate de télé-réalité évoque son parcours de vie sans lésiner sur les détails aussi crus et violents soient-ils... Du meurtre de sa grande soeur aux sombres années d'addiction à la drogue, en passant par la boulimie qui ronge sa santé depuis des années, la belle évoque aussi sa vie amoureuse tumultueuse. À l'âge de 17 ans, elle a d'ailleurs été obligée d'avorter.

"C'est avec J. qu'a lieu ma première fois. Irresponsables comme la plupart des ados, on ne se protège pas et à dix-sept ans je tombe enceinte", raconte-t-elle. Alors qu'Aurélie Dotremont souhaitait garder ce bébé, sa mère lui conseille vivement de mettre un terme à cette grossesse. "J. et sa mère, eux non plus, ne sont pas d'accord pour que je le garde", ajoute la jeune femme.

Avec sa famille et son chéri qui se retournent contre elle, Aurélie Dotremont se voit contrainte d'avorter, alors qu'elle était enceinte de deux mois. C'est donc à la clinique Erasme, à Bruxelles, que la jeune adolescente se rend en urgence afin d'y subir la fameuse intervention. "Ma mère essaye de me rassurer comme elle le peut. Elle me répète que ce bébé ne peut pas vivre dans la misère. Nous n'avons rien", précise-t-elle.

Très perturbée par cette expérience, Aurélie Dotremont raconte avoir mal vécu la sortie du bloc : "Bibidi bobidi bou, mon enfant disparaît de mon ventre comme par magie. (...) Je suis entrée au bloc avec un bébé, j'en ressors avec un noeud dans le ventre (...) Je ne cesse de pleurer et me déteste plus encore..."

Malgré ce passé très douloureux, la jeune femme peut compter sur le soutien et l'amour de son nouveau chéri. En couple depuis quelques semaines, elle semble désormais très amoureuse et prête à faire table rase afin de se poser une bonne fois pour toutes.