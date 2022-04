Aurélie Dotremont opérée pour réussir à tomber enceinte : "C'est peut-être le début de quelque chose"

Si Aurélie Dotremont n'a pas révélé de quelle opération il s'agissait, il est certainement question d'un drilling ovarien, proposé aux femmes qui souffrent du syndrome des ovaires polykystiques, lequel a des conséquences sur la production des ovules.

En perçant des petits trous de quelques millimètres dans la coque de chaque ovaire, cette opération peut permettre, in fine, de relancer l'ovulation. Selon des études, une fois sur deux une grossesse spontanée survient dans l'année qui suit l'intervention. C'est donc en effet "peut-être le début de quelque chose" pour Aurélie Dotremont et son compagnon.

Il y a quelque temps, l'ex-star des Anges qui est sujette à de violentes crises de boulimie, avait expliqué que ses troubles alimentaires l'empêchaient d'ovuler... "Je rencontre énormément de difficultés pour tomber enceinte, je n'ovule pas. Quand je nous vois comme ça j'ai mal au coeur et j'aimerais tellement que ce soit notre tour, que ce soit notre mini toi et moi", confiait-elle récemment.

Aussi, elle avait révélé que cette maladie la détruisait de l'intérieur. Comment oublier en effet l'époque où elle perdait ses cheveux et était contrainte de porter des perruques ? Toujours en proie à ses démons, la jeune femme est soutenue et bien entourée. Depuis deux ans elle est en couple avec un certain Dylan, un restaurateur qui l'aide dans son combat. Pour le couple, cette opération est synonyme d'espoir d'agrandir leur famille. On croise les doigts pour eux.