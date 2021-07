Aurélie Pons et Fabien Wolform : L'incroyable découverte sur leur lien familial

Tout comme leurs personnages d'Ici tout commence (TF1), Aurélie Pons et Fabian Wolfrom connaissent quelques surprises dans leur vie personnelle. A l'occasion d'une session de questions/réponses sur Instagram, l'interprète de Louis a fait une révélation de taille.

Au début de la série, Aurélie Pons (qui prête ses traits à Salomé) et Fabian Wolfrom jouaient un couple. Tous deux devaient se marier et avoir un bébé. Mais la belle blonde a fini par faire une fausse couche et elle a rapidement préféré mettre un terme à leur relation car le jeune homme était toxique pour elle. Si dans la vraie vie, les deux acteurs n'ont jamais été en couple, notamment parce que l'ancienne Miss est amoureuse d'un séduisant mannequin, ils partagent un lien spécial.

Le 23 juillet 2021, les fans de la série ont pu découvrir un questions/réponses avec Fabian Wolfrom sur le compte officiel d'Ici tout commence. Interrogé sur sa relation avec Salomé (qui est pourtant un personnage fictif) dans la vraie vie, le charmant brun a confié : "Je ne suis pas ami avec Salomé, mais je suis très copain avec Aurélie Pons. On ne le savait pas au début du tournage, et je vous jure que c'est vrai, mais il se trouve en fait qu'on a découvert que l'on était cousins." Incroyable, mais vrai.

L'acteur qui incarne Louis n'a malheureusement pas donné plus de détails sur le sujet. Mais il s'est confié sur son personnage, qui est à "l'exact opposé" de ce qu'il est. A en croire ses déclarations, il va prochainement retrouver l'amour, avec une jeune femme dont on ignore l'identité pour l'heure. "Ce n'est pas difficile de tenir le rôle en tant que tel, sauf certains détails quand il est particulièrement pervers, méchant, toxique. En revanche, c'est difficile de devoir justifier le fait que je ne suis pas Louis", a-t-il poursuivi. Certains téléspectateurs confondent en effet fiction et réalité. Il arrive donc à Fabian Wolfrom de parfois recevoir des messages peu sympathiques.