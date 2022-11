Aurélie Saada quittée brutalement par le père de ses enfants : "Je ne m'y attendais pas"

C'est un groupe qui a fait sensation au début des années 2010 avec un titre entêtant et qui a tourné pendant de longs mois. En sortant le tube Battez-vous, les Brigitte ont conquis le public français et après plus de dix années de collaboration et cinq albums, les deux chanteuses ont décidé de se séparer en 2021. Une fin pas vraiment bien vécue par Aurélie Saada qui avait annoncé cette rupture non sans amertume, employant même le verbe "larguer". Mais si elle a subi cette séparation, elle a décidé de poursuivre sa carrière en solo et c'est sous son propre nom que l'artiste de 44 ans sort son premier album, Bomboloni fin octobre et elle sera en tournée à partir de janvier 2023. Si tout va pour le mieux dans sa vie professionnelle, c'est également le cas dans sa vie privée.

Maman de deux filles, Shalom et Scarlett, Aurélie Saada leur a donné un rôle sur son album puisqu'elles composent les choeurs sur une des chansons. "Lors de l'enregistrement, on s'est toutes mises à pleurer", raconte-t-elle dans une interview accordée à Paris Match. Deux filles forcément très importantes dans la vie de l'artiste, mais si elle leur a offert une première expérience certainement très amusante, elle ne cherche pas pour autant à en faire de futures chanteuses. "Elles feront ce qu'elles veulent. Mais c'est vrai qu'elles ont un goût prononcé pour l'écriture et les instruments", assure celle qui est également actrice et réalisatrice.

Quand il m'a quitté, je ne m'y attendais pas. Je croyais être aimée autant que je l'aimais

Si elle est une mère heureuse, Aurélie Saada a connu plusieurs déceptions amoureuses dans sa vie, mais l'une d'entre elles lui a fait plus mal que les autres. "J'ai aimé follement le père de mes enfants. Quand il m'a quittée, je ne m'y attendais pas. Je croyais être aimée autant que je l'aimais", raconte-t-elle, visiblement déçue de la fin de cette histoire. Malgré ses peines de coeur, la chanteuse née à Paris a toujours gardé le sourire et la maman semble avoir une petite idée du pourquoi : "Vous savez, en arabe, Saada signifie bonheur".

Aurélie Saada s'est également confiée sur cet amour passé dans un portrait qui lui est consacré dans Libération du jour. "J'étais jeune quand je l'ai connu, je croyais qu'il savait tout, c'est lui qui m'a poussée à prendre un autre nom pour chanter, nous sommes restés onze ans ensemble et nous avons fait deux enfants, je pensais que j'étais heureuse et j'ai compris que non à son départ", raconte l'artiste, qui parle de cette séparation dans la chanson Coeur cassé. "J'ai cru alors que ma vie était derrière moi et que je n'arriverais plus à accéder à la joie. Mais on ne soupçonne pas la force qu'on a et comment on peut se réinventer à la suite d'un deuil, quel qu'il soit", conclut-elle sur le sujet.

Retrouvez l'article sur Aurélie Saada dans le dernier numéro de Paris Match publié le 17 novembre 2022.