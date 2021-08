Aurélie Van Daelen : Son fils Pharell aux urgences, "coulée de sang" et photo de sa blessure

Les vacances d'Aurélie Van Daelen ont viré au cauchemar. Lundi 2 août 2021, l'ancienne candidate de Secret Story (saison 5, en 2011) a fait son arrivée à l'Ile de Ré. Elle est accompagnée de son compagnon Nicolas et de son fils Pharell (5 ans, né de ses anciennes amours avec Emilien Barbry). Et ce dernier a fait une belle frayeur à sa maman et son beau-père.

Tout avait pourtant si bien commencé. Aurélie Van Daelen et les deux hommes de sa vie ont visité la maison dans laquelle ils passeront les prochains jours. Et Pharell a semble-t-il voulu rapidement profiter de la piscine. Mais une mauvaise chute est venue gâcher le début de leur séjour comme l'a confié l'influenceuse de 33 ans en story Instagram. "Le petit s'est ouvert l'arcade en glissant autour de la piscine. Plaie assez importante, il a fallu la refermer. D'abord ils ont voulu recoudre mais impossible, trop près de l'oeil et le petit était très (trop) agité. Ils ont donc collé la plaie", a-t-elle écrit en légende de photos du petit garçon en pleine souffrance et en train d'être soigné. Les internautes ont donc pu voir la blessure située en dessous des sourcils.

Après avoir précisé que Pharell a été "très courageux", Aurélie Van Daelen a expliqué que son "coeur de maman a besoin de s'en remettre, ayant tourné de l'oeil deux fois". "Les premiers reflexes que l'on a eus : désinfecter essayer d'arrêter les coulées de sang avec plusieurs compresses et mettre des strips afin de garder la plaie fermée, le temps d'arriver aux urgences. Et rassurer le petit qui paniquait en voyant tout le sang", a-t-elle conclu.

Ce n'est pas la première fois que le coeur de maman d'Aurélie Van Daelen s'emballe. En mars dernier, Pharell avait également dû être transporté aux urgences à cause d'une inflammation des vaisseaux lymphatiques qui s'est déclarée à cause d'une "petite plaie" qui avait pourtant été désinfectée. "Ce qu'il s'est passé c'est que la petite plaie de son orteil s'est infectée cette nuit, on voit très clairement que l'infection montait déjà vers le haut de la jambe, au dessus de la cheville. Certains parents, d'après les médecins, laissent traîner et ça monte, ça monte, jusqu'au haut de la jambe, et ça peut très vite aller jusqu'au coeur. Donc ce n'est vraiment pas à prendre à la légère", avait-elle alerté ses abonnés.