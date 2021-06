Aurélien (Mariés au premier regard 2021) en couple : découvrez sa nouvelle compagne

Aurélien (36 ans) faisait partie du casting de Mariés au premier regard 2021. Une expérience dont il ne retire pas vraiment de positif. En plus de regretter le montage de l'émission qui l'a, selon lui, fait passer pour un macho, il n'a pas réussi à trouver l'amour de sa vie. Son mariage avec Marianne (29 ans) s'est en effet rapidement terminé. Mais depuis, sa vie amoureuse a semble-t-il changé.

Le 28 juin 2021, le jumeau de Mathieu a posté des stories qui ne sont pas passées inaperçues. Il s'est rendu à Hallennes-lez-Haubourdin (en région Hauts-de-France). Et il n'était pas seul. Une certaine Gina était avec lui. Ils ont tout d'abord partagé un petit verre. Puis, ils se sont rendus dans un SPA avant d'aller manger en tête-à-tête comme les internautes ont pu le découvrir en images. Aurélien a ensuite posté quelques photos sur son fil d'actualité. "Un grand MERCI à @sparagone_spa pour votre accueil et pour cette soirée et nuit de détente passé au sein de votre établissement. Un pur moment de bonheur dans cet espace de détente privatif magnifique de 60m2 avec à disposition jacuzzi, hammam, sauna, table de massage, équipements de haute technologie (régulateur d'intensité de lumière, son)", peut-on lire en légende. Et on remarque que dans ses hashtag, l'ex-candidat de M6 a écrit "love" et "amour".