Aurélien (Mariés au premier regard 2021) "trahi par la production" ? Amer, il dénonce une mascarade

Triste bilan pour Marianne et Aurélien. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 compatibles à 78% ont pris la décision de divorcer avant même de revoir les experts comme les autres participants. L'émission de M6 étant désormais terminée, le jumeau de Mathieu n'a pas mâché ses mots concernant son expérience.

Tout avait pourtant si bien commencé entre la puéricultrice de 28 ans et le candidat âgé de 36 ans. Tous deux ont eu un coup de coeur et se sont donc unis devant leurs proches à la mairie de Grans. Ils ont ensuite vécu une belle lune de miel. Mais, une photo d'un ex de Marianne oubliée sur son frigo, lors de la venue d'Aurélien chez elle, est venue mettre le feu aux poudres. Le frère de Mathieu lui a clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas qu'elle reste en contact avec des hommes avec lesquels elle a eu une relation. Leur discussion s'est poursuivie hors caméras et le candidat a tenu des propos virulents. Voyant que son mari ne s'excusait pas et ne se remettait pas en question, la jeune femme a préféré mettre un terme à leur mariage.

Mais, selon Aurélien, cette issue n'est pas une surprise. Invité dans Touche pas à mon poste le 18 mai 2021, il a accusé l'émission d'être une mascarade. "Vu comment ça s'est passé... J'avais posé ma candidature seul au début. Et quand ils m'ont rappelé, ils m'ont dit de parler de ma famille et j'ai dit que j'avais un frère jumeau. Ils se sont dit qu'il fallait qu'il le fasse avec moi. Je l'ai embarqué avec moi, , il avait envie de le faire, c'est un rêve de jumeaux de se marier ensemble", a-t-il tout d'abord confié à Cyril Hanouna.

Aurélien a ensuite expliqué que, selon lui, la production a tout fait pour que Mathieu et lui soient au casting : "Et du coup, j'ai l'impression, eux, c'était à tout prix nous avoir dans le programme et j'entendais trop souvent pendant les castings : 'Les jumeaux, on vous adore, on vous veut absolument, on espère qu'on va vous trouver une compatibilité', et à un moment donné, les compatibilités n'étaient pas ce qu'elles étaient. Je suis vraiment déçu parce que Marianne, elle est ce qu'elle est mais quand j'ai vu après le voyage de noces, en très peu de temps, il n'y avait rien qui concordait avec ma vision des choses, des comportements, des attitudes qu'on avait, qui étaient totalement différentes. Je me suis même senti trahi par la production. C'est une déception."

Aujourd'hui, Aurélien est toujours célibataire.