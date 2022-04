Avril Lavigne fiancée à Mod Sun : Photos de sa demande en mariage (très) romantique à Paris !

Et son amoureux avait absolument tout prévu : "Nous avions un violoniste, du champagne et des roses. C'était comme si le temps s'était arrêté, et qu'il n'y avait plus que nous deux à ce moment-là." La bague, qu'elle a également dévoilé sur ses photos n'a pas non plus été laissée au hasard.

"Il savait dès le début que je voulais un diamant en forme de coeur parce que le jour de notre rencontre, nous avions des bagues en forme de coeur assorties. Nous les avons portées tous les jours depuis, il est donc normal d'avoir une bague de fiançailles en forme de coeur. Je l'aime tellement !", a-t-elle déclaré. Et elle renferme même un petit secret : "Il y a les mots 'Hi Icon' gravés dessus, qui sont les premiers mots qu'il m'a jamais dits. Et il y a Mod + Avril à l'intérieur."

Une journée parfaite pour la chanteuse qui avait déjà été mariée en 2013 avec Chad Kroeger, le leader du groupe de rock Nickelback. Une union terminée deux ans plus tard mais qui s'était elle aussi déroulée en France, un pays qu'Avril Lavigne apprécie depuis longtemps : au début des années 2010, elle était venue s'installer à Paris pour étudier la langue et avait même fini par obtenir la nationalité française.

Bilingue, elle va pouvoir faire découvrir la culture francophone à son nouveau fiancé. Et peu importe si les deux ne se connaissent pas depuis longtemps, elle n'a aucune hésitation sur leur futur : "Je savais que nous avions une connexion très forte dès la première semaine d'écriture et de travail ensemble en studio. Immédiatement. Il a rendu, chaque jour, meilleur. C'était comme si je le connaissais depuis toujours. Au fil du temps, les choses se sont améliorées et c'était incroyablement naturel."