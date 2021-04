Axel Bauer fier de son fils Jim Bauer (The Voice) : premier message de soutien après "Tata Yoyo"

Soucieux de n'être jugé que sur son talent, Jim Bauer n'accorde que peu d'importance à la célébrité de ses parents, Axel Bauer et Nathalie Cardone, en tous cas dans sa vie professionnelle. "Les gens s'en foutent complètement ! En vrai, on n'entend parler de mes parents que dans les articles de presse. Jamais sur Instagram ou quoi que ce soit... Les seules allusions qui sont faites, ce sont des gens qui écoutaient mes parents, et qui me disent 'j'écoutais tes parents, maintenant je t'écoute toi, j'aime bien !' C'est tout. Mais à ma grande surprise, cela ne va pas plus loin. Et c'est sympathique de voir qu'ils regardent un être humain pour un être humain", se réjouissait Jim Bauer auprès de Télé-Loisirs.fr vendredi.

Le message de son papa fait preuve, ses parents regardent l'émission et lui envoient des "fiertés de parents". "Peut-être qu'ils pensent des choses d'un point de vue plus technique, mais ils savent que c'est un terrain sur lequel on essaye de ne pas mélanger, on reste sur un terrain familial, donc ils sont contents, ils trouvent ça cool, donc ils sont fiers et voilà !", résumait-il.

Pour rappel, Jim est le seul fils né de la relation de son père avec la chanteuse Nathalie Cardone.