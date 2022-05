Axel (Mariés au premier regard) en couple : il a oublié Caroline avec une autre, confidences...

La relation entre Caroline et Axel dans Mariés au premier regard 2022, a fait couler beaucoup d'encre. Ils se sont mariés malgré les doutes de Caroline et ont vite divorcé lorsqu'Axel a compris que sa belle ne craquerait jamais pour lui - ce qui est vrai car elle ne ressentait absolument aucune attirance pour lui quitte à être presque vexante parfois. Une histoire qui ne compte plus du tout pour le barbu qui est passé à autre chose. En effet, il est aujourd'hui en couple.

C'est à nos confrères de Télé Loisirs, qu'Axel s'est confié. "Oui, j'ai quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a pas de problème de confidentialité là-dedans. Cela fait quelques mois maintenant. On a comme projet de s'installer ensemble prochainement", a-t-il lancé. Une heureuse nouvelle et la chanceuse n'est pas une inconnue comme c'est souvent le cas. Axel la connaissait déjà mais il faut croire qu'il lui a fallu de vivre cette mauvaise expérience avec Caroline pour se rendre compte que l'élue de son coeur était tout près de lui.

"C'est une personne qui était dans mon cercle d'amis. C'est une amie d'amie. On connaissait l'existence l'un de l'autre mais on ne s'était jamais rencontrés et on ne s'était jamais dit que l'on finirait ensemble. Lors de notre rencontre, ça a été l'amour au premier regard. On a plongé les yeux l'un dans l'autre, à ce moment-là, on savait que c'était bon. C'est une belle histoire", a-t-il expliqué. Et de la complimenter : "Elle est très mature, ouverte et tolérante. Avec du recul, c'est la personne que j'ai décrite dans mon questionnaire Mariés au premier regard." Axel est donc aux anges et comme il le confie, sa compagne ne voit pas du tout d'un mauvais oeil sa participation à l'émission de dating de M6. Elle même "fière" de son chéri.

C'est à la surprise générale que les téléspectateurs ont découvert que c'est Axel et non Caroline qui a fait le premier pas pour rompre. "Je pensais avoir eu un coup de foudre pour toi. C'est vrai qu'en apprenant à se connaître, je me suis rendu compte que ça ne deviendrait pas de l'amour. (...) Je pense que tu es entièrement d'accord et soulagée que je te dise ça", lui avait-il lancé.