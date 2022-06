Axel (Mariés au premier regard) en dépression après le tournage : révélations sur le "désastre" qu'il a vécu

L'expérience Mariés au premier regard 2022 n'a pas été des plus simples pour Axel. Le maître d'oeuvre et pilote de chantier, qui avait 30 ans lors du tournage de l'émission de M6, a épousé Caroline (29 ans) avec laquelle il était compatible à 80%. Mais la cheffe d'entreprise en conciergerie a vite été distante avec lui, ne le jugeant pas à son goût physiquement et constatant que leurs modes de vie ne pourraient pas coller. Leur mariage s'est donc soldé par un divorce. Et l'après a été très difficile à vivre pour le candidat.

Ce lundi 27 juin, Axel s'est livré à coeur ouvert sur son retour compliqué chez lui, une fois son aventure terminée. "2 mois de dépression... 2 mois de remise en question face à ce désastre et 2 mois à être fermé aux mots 'MAPR'", a-t-il tout d'abord écrit. Il a ensuite mis en avant le fait que durant des mois, il s'est investi corps et âme dans cette expérience. Des mois "d'attente, de mise au point, de sacrifices. Des mois à ne pas chercher de relations, puisque du moment où ça m'a été annoncé, [il était] en couple avec MAPR".

Il a alors repris les randonnées pour se concentrer sur lui et s'est posé de nombreuses questions. "Bien souvent je me disais que l'Amour n'était pas fait pour moi. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une personne comme ça ? Si éloignée de mes besoins, aux antipodes de mes vibrations ? Ce que je renvois est-il cohérent avec ma compatibilité ? Aurais-je une image erronée de qui je suis ?", s'est-il demandé. Puis il a "compris que c'était une épreuve" que la vie lui mettait sur son chemin afin de tester sa patience mais aussi son ouverture et sa capacité à pouvoir choisir. Cette expérience lui a aussi permis de s'ouvrir au monde.

Les attaques par des personnalités ne me connaissant pas m'ont laissé sans voix

Puis est venu le moment de la diffusion qui n'a pas été simple à gérer, notamment car il a découvert qu'il manquait "une partie de [son] humanité". A l'instar d'autres candidats, comme son ex-épouse Caroline, il lui est arrivé d'être au coeur de critiques. "Les attaques par des personnalités ne me connaissant pas m'ont laissé sans voix, parce que je n'ai pas à y répondre tellement c'est incohérent, infondé, et énergivore. Je ne me reconnais qu'en partie dans tout ça, cette partie étant peut être 20% de mon MOI. Faillait il ne pas tout montrer ? Fallait-il orienter ?", a-t-il poursuivi.

Finalement, Axel n'a retenu que le positif. Il se félicite d'avoir bien progressé depuis, d'avoir réussi à cicatriser ses blessures. "Je me sens libre et fondé. J'avoue être dans une belle vie, j'ai fait des belles rencontres qui m'apportent un certain soleil sur le plan humain. A défaut de tirer une force dans tout cela, j'en tire une expérience et une occasion", a-t-il conclu.