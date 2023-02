Aya Nakamura célibataire : Coupe afro XXL et bikini léopard (très) échancré, elle s'éclate en Thaïlande

Partie en vacances en Thaïlande avec des amis, Aya Nakamura profite du soleil et des températures chaudes à Phuket. Bombesque, la chanteuse de 27 ans a dévoilé sa silhouette pulpeuse dans un bikini léopard flashy. Ayant laissé ses cheveux au naturel, l'interprète du titre Copines a adopté la coupe afro et s'est filmée face au miroir dans la salle de bain de son hôtel, se dandinant de manière très sexy face à l'objectif.

Un peu plus tard, l'ex de Vladimir Boudnikoff et nouvelle ambassadrice Lancôme a partagé son après-midi de détente sur l'île paradisiaque. Après une promenade dans la ville, l'interprète du titre Daddy - certifié single d'or depuis le 20 février 2023 - a fait une promenade en yacht et dégusté quelques cocktails avec ses proches. Une escapade bien méritée pour la chanteuse qui a récemment dû faire face à la justice suite à une violente dispute avec son ancien compagnon.

Pour rappel, les parents d'Ava sont passés devant le tribunal suite à une dispute qui aurait dégénérée pendant la nuit du 6 au 7 août 2022 à Rosny-sous-Bois, près de Paris. Les exs ont été convoqués devant la 12e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire et avaient été jugés pour "violences réciproques sur conjoint". Le 26 janvier dernier, la procureure avait requis 5.000 euros d'amende pour la chanteuse et 2.000 euros pour lui. Le résultat du jugement aura lieu demain 23 février.

J'ai souvent été blessée

Fraichement célibataire, la chanteuse - qui a récemment été victime d'un chantage à la sextape - avait fait de rares confidences sur sa vie amoureuse au micro de RTL en janvier 2023. "Il faut surtout savoir que j'ai toujours utilisé mes blessures comme source d'inspiration." Au cours de l'interview, elle avait notamment raconté le comportement toxique d'un ancien compagnon dont elle ne dévoilait pas l'identité : "J'ai souvent été blessée et j'ai blessé en retour, j'ai déjà été trompée... On se fait du mal et ça fait partie de la vie. [...] Il voulait me cadenasser. [...] J'aime trop la liberté et c'est même pour cela que j'ai peur de me marier. J'ai envie d'être en couple, mais de quand même me sentir libre.".

Côté carrière, Aya Nakamura sera sur la scène de Bercy du 26 au 28 mai prochain.