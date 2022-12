Ayem Nour coincée au Maroc : "même dans l'épreuve" elle tente d'apporter de la normalité à son fils, tendre photo

Coincée au Maroc avec son fils depuis un mois, Ayem Nour se débrouille comme elle peut pour lui faire vivre un quotidien presque normal. Et cela passe par le fait de lui permettre de continuer de s'instruire. Dans ce contexte compliqué, l'ex-star de Secret Story s'improvise institutrice à mi-temps.

Dans une story Instagram dévoilée le 14 décembre 2022, l'ex-compagne de Vincent Miclet et maman du jeune Ayvin (6 ans) a dévoilé qu'elle tenait par-dessous tout à ce que son enfant ne soit pas victime de la guerre qui règne entre son père et elle. Elle a donc trouvé, cahiers, livres et stylos pour entraîner son fils à la lecture et à l'écriture. "En attendant de reprendre le chemin de l'école chez nous en France... Je m'improvise institutrice pour le plus grand plaisir de mon fils... Je suis d'ailleurs agréablement surprise par sa facilité à assimiler ce que je lui explique. Le matin c'est moi et l'après-midi il a des cours en visio avec une vraie pro ! On lâche rien !!!! Même dans l'épreuve, on s'instruit !", lance-t-elle sur sa story, dévoilant les fournitures de classe. Dans une autre, on la voit donner un cours d'anglais à Ayvin alors qu'un chat de rue, devenu leur ami, leur rend visite pour le grand bonheur de l'enfant.

Si Ayem fait tout ça, c'est aussi parce qu'elle a entendu le cri du coeur de son fils, partagé il y a quelques jours sur son compte Instagram. "Moi je voulais aller à la maison et rentrer à l'école ils me manquent", avait lancé le petit garçon. Mère et fils se serrent donc les coudes comme l'a dévoilé hier la chroniqueuse de TPMP People en publiant une vidéo déchirante de son enfant qui la réconforte.

Leur cauchemar a démarré il y a quatre semaines, lorsqu'elle a été accusée par Vincent Miclet d'avoir tenté de kidnapper leur fils, alors qu'elle en a la garde par décision de justice et qu'elle était venue récupérer son enfant comme chaque quinzaine ce jour-là. En plus d'être accusée de ce geste, elle ne peut sortir du pays avec son fils puisque son père a gardé le passeport de l'enfant. Une situation bien triste qui pourrait se dénouer vers la fin du mois de décembre, puisque l'audience qui avait été programmée au début du mois a été reportée, les avocats de Vincent Miclet ne s'étant pas présentés.