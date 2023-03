Ayem Nour s'exprime sur son fils de 6 ans et demi plongé "au milieu de cet enfer"

Ayem Nour a mis de côté son sourire qui l'accompagne depuis ses débuts en télé-réalité puis à la télévision et sur les réseaux sociaux pour afficher un visage grave et même en larmes. Depuis le mois de novembre 2022, elle est en conflit ouvert avec son ex-compagnon Vincent Miclet, père de son fils Ayvin, né le 7 juin 2016. En cause : leur situation au Maroc où l'un clame que la mère de son garçon le diffame et veut lui enlever son enfant, tandis que son ancienne compagne affirme vivre un calvaire depuis des mois, avec notamment la confiscation du passeport de son fils. En interview pour TV Mag/Le Figaro, elle en dit plus sur sa situation, quelques jours après son appel à l'aide lancé à destination d'Emmanuel Macron et du roi du Maroc. Elle révèle notamment comment son fils vit cette situation.

Tout avait pourtant bien commencé pour Ayem Nour et Vincent Miclet, homme d'affaires qui a succombé à l'influenceuse en 2013. Séparé depuis cinq ans, le couple s'écharpe et l'ex-chroniqueuse de TPMP People a expliqué les raisons de sa rupture : il ne voulait pas qu'elle continue de travailler. Des tensions qui mettent fin à leur idylle qui avait été marqué par une "belle histoire" et un enfant. Ayvin est maintenant au coeur de la bataille. Dans un premier temps, la justice a décidé que la vedette aurait la garde de son fils, "avec un droit de visite et d'hébergement pour le père. Il peut l'avoir avec lui un week-end sur deux et la moitié des vacances". Elle précise : "Je suis le principal point de repère d'Ayvin."