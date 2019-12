Aymeric Bonnery torse nu pour révéler son impressionnante perte de poids

Depuis plusieurs mois maintenant, Aymeric Bonnery se fait discret. Après avoir fait les beaux jours de NRJ 12 en animant le Mad Mag, l'ancien candidat de Secret Story poursuit son petit bout de chemin. Il y a quelques jours, il révélait d'ailleurs ce à quoi il a consacré son temps : retrouver sa silhouette d'antan.

Sur Instagram, Aymeric Bonnery a annoncé, non sans un certain enthousiasme, sa spectaculaire perte de poids. "Cette photo c'est l'aboutissement d'un boulot de 5 mois pour redevenir celui que j'étais physiquement en perdant 22 kilos. Beaucoup de sacrifices mais j'en rêvais de prendre la pose détendu et bien dans mes baskets. Merci d'être là.. vos messages.. vos commentaires me touchent", a-t-il inscrit en légende d'une photo de lui tout souriant et visiblement très aminci. Fier de son nouveau corps, Aymeric Bonnery ne se lasse plus de l'exhiber. En dépit du froid hivernal, le jeune homme a décidé de poser torse nu dimanche 29 décembre 2019. Les muscles dessinés et le ventre plat, il a régalé de nombreux admirateur(trice)s. "Bravo rico félicitations..", "Avec les sacrifices, tout est récompensés, super la photo", "Bravo très beau au passage", "Comme quoi faut jamais baisser les bras, tu es top, tu déchires", le félicitent les internautes.



Ce déclic, Aymeric Bonnery l'a certainement eu grâce à son compagne. Il s'agit d'une jolie brune qu'il fréquente depuis plus d'un an maintenant et dont il n'a toujours pas révélé l'identité même s'il ne cherche pas pour autant à la cacher. C'est en juillet 2018 qu'il la présentait pour la première fois sur les réseaux sociaux. Depuis, le couple s'affiche régulièrement complice et amoureux.