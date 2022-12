Bakian enflamme le Casino de Paris, "un rêve" devenu réalité pour l'Azuréen

Après avoir livré une belle performance au Palace il y a quelques années, l'artiste azuréen Bakian a enflammé le Casino de Paris le 12 décembre dernier devant un public venu en nombre pour le voir chanter ses nouveaux titres comme Changer, Tout Emporter et Le Premier, qui avoisine le million de streams sur Spotify, mais aussi de nombreux morceaux inédits qui sont actuellement en préparation en vue d'un nouvel opus qui sortira au printemps prochain.

Il a également repris devant ses fans ses titres phares de son premier album, comme Ce qui ne tue pas nous rend plus fort ou encore L'Adolescence, titre offert par l'immense Charles Aznavour, que Bakian aimait tant. Le tout dans des versions revisitées par une équipe de musiciens exceptionnelle. Il a notamment été récompensé par une standing ovation méritée au terme d'un concert plein d'émotions et de performances vocales impressionnantes.

Il fait partie des tous meilleurs

"C'était évidemment un jour important dans ma carrière, un rêve quelque part, d'où je viens, me retrouver sur la scène mythique du Casino de Paris dans une salle quasi comble avec un public debout devant mes yeux pour saluer mon travail, c'est tout simplement des moments magiques", a déclaré Bakian après son show. Il a notamment été salué dans sa loge par de nombreuses personnalités venues l'applaudir dont l'ex Ministre des sports Laura Flessel.

"Dans la pop française actuelle, il (Bakian, ndlr) fait partie des tous meilleurs. Il a une justesse sidérante, un sens du rythme incroyable et surtout une vraie voix, claire, travaillée et puissante, qui lui permet d'aborder différents styles avec une grande sensibilité et un talent incontestable", a notamment constaté Jean-Pierre Blivet, professeur de chant de renommée mondiale totalisant plus de 23 prix internationaux et 6 victoires de la musique classique.

A noter que durant ce concert, un hommage a été rendu de fort belle manière à Daniel Levi - que Bakian a décrit comme l'un des artistes l'ayant le plus influencé et inspiré - avec une interprétation improvisée mais merveilleusement réussie de L'Envie d'Aimer, tube mémorable de la comédie musicale Les Dix Commandements.