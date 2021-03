Baptiste (Top Chef 2021) trop proche de Pauline ? Sa copine rit jaune...

Depuis le coup d'envoi de Top Chef 2021, Baptiste et Pauline affichent une belle complicité. Les deux camarades de la brigade violette de Paul Pairet se sont montrés toujours plus proches au fil des épisodes, jusqu'à l'élimination de la jeune femme la semaine passée, lors de l'épisode diffusé mercredi 17 mars dernier. Mais ce départ ne suffit pas à écarter les fabulations les plus folles d'internautes les disant en couple. Un coup dur pour la vraie amoureuse de Baptiste...

Interviewée par Ici Paris, Pauline revient sur sa relation particulière avec son acolyte Baptiste. "Les fans du programme imaginent que nous sommes ensemble et ça m'amuse beaucoup. Mais il faut savoir que Baptiste est en couple, et je pense que ça amuse beaucoup moins sa copine...", lâche la jeune sous-cheffe. Et de poursuivre : "On s'entend très bien, Baptiste est un très bon ami qui en plus habite pas loin de chez moi mais non, nous ne sommes pas en couple."

Dur dur pour l'amoureuse de Baptiste de voir les téléspectateurs imaginer son tendre et cher compagnon en couple avec une autre... Si Baptiste ne s'est pour l'heure pas publiquement exprimé sur le sujet, Pauline avait déjà évoqué le sujet en exclusivité pour Purepeople.com. "On s'entend très bien. C'est vraiment un ami, un très bon ami même mais ça s'arrête là", nous avait confié la belle qui se dit célibataire de son côté.

Pierre, candidat éliminé qui a cuisiné avec Pauline et Baptiste au sein de la brigade de Paul Pairet, avait également livré son ressenti sur la question à Purepeople.com. "Je n'ai absolument rien à dire là-dessus, il faudrait leur demander à eux, avait-il lâché, amusé. En tout cas, on s'aimait bien tous les trois. Concernant leur supposée relation, je ne suis au courant de rien, je n'ai rien vu, rien entendu. Ce ne sont que des rumeurs, je pense."

Si entre Baptiste et Pauline, il n'y a rien de plus que de l'amitié, cela est déjà arrivé par le passé que deux participants à Top Chef craquent l'un pour l'autre. Vanessa et Adel, candidats de Top Chef 2015, annonçaient leur couple lors de la diffusion du concours. Noémie Honiat (Top Chef 2012) et Quentin Bourdy (Top Chef 2015) vivent depuis des années une belle histoire d'amour : le couple est marié et parent de deux superbes enfants. Comme quoi, l'amour ne se trouve pas que dans le pré, mais aussi en cuisine chez M6 !