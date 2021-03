Barbara Opsomer enceinte et victime d'une erreur médicale : "On m'a dit vous faites une fausse couche"

Fin janvier, Barbara Opsomer, ancienne candidate de Secret Story (2017) avait créé la surprise en annonçant être enceinte de son premier enfant. Une grossesse déjà bien entamée puisqu'elle en était à son 7e mois. Depuis, elle a dévoilé attendre un garçon avec un homme qu'elle fréquentait depuis un mois seulement. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Lors d'une interview accordée à Jeremstar, Barbara Opsomer a déclaré avoir traversé un moment terrible à cause de sa gynécologue...

Dimanche 14 mars 2021, Barbara Opsomer a révélé qu'on lui avait annoncé qu'elle avait fait une fausse couche alors qu'elle était bien enceinte. Une horreur pour la jeune femme comme on peut l'imaginer. A Jeremstar, elle a raconté que son début de grossesse avait donc été perturbant. "J'étais persuadée d'être enceinte avec l'accident qu'on a eu avec mon copain et quand je suis arrivée chez la gynécologue, j'étais tellement heureuse que je sautais partout. Je disais : 'Je suis enceinte, c'est sûr !' Et elle m'a dit : 'On va vérifier ça'", raconte-t-elle. Quand soudain, son médecin lui annonce qu'elle a une mauvaise nouvelle : "Elle m'a dit : 'Vous êtes en train de faire une fausse couche.' Quand elle m'a dit ça, je me suis effondrée en larmes parce que je ne m'y attendais tellement pas. Le monde s'est écroulé et je me suis dit : 'Ce n'est pas possible que la vie me donne ça.' Donc j'ai passé un week-end horrible."

Alors, je ne sais pas si je dois porter plainte contre la gynéco

Faisant le deuil de son futur bébé, Barbara Opsomer a vécu des heures sombres quand, nouveau rebondissement, il s'est avéré que son médecin s'est trompé : "J'y retourne le lundi et là, elle me dit : 'Ben ça y est, il est là !' Alors, je ne sais pas si je dois porter plainte contre la gynéco, mais ça a été très violent." On imagine ce qu'elle a ressenti car même si tout se termine bien, cette annonce l'a traumatisée.

Prête à accueillir son bébé dans peu de temps, Barbara Opsomer apprend aussi à mieux connaître le père de son bébé, rencontré un mois avant qu'elle ne tombe enceinte. Une situation parfois compliquée comme l'a expliqué il y a peu lors d'une interview pour le média ZONE OFF : "Ce n'est pas facile dans notre couple parce que on apprend à se connaître en fait, ça ne faisait qu'un mois qu'on se connaissait, je suis tombée enceinte, j'ai décidé de le garder, je lui en ai fait part et je lui ai dit : 'Je comprendrai que tu ne veuilles pas de cet enfant mais sache que moi je vais le garder, je ne te demandes rien, juste je t'en parles parce que c'est normal.' Et il m'a dit 'je serai là, je ferai les choses, je serai un bon papa et je te lâcherai pas.