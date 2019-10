Beatrice d'York : Pourquoi il n'y aura pas de château ni carrosse à son mariage

"Il y a eu trois grands mariage royaux là-bas l'année passée et je ne suis pas sûr que c'est ce que Bea veut. Edo a un enfant, il y a la situation avec son ex, et Beatrice pourrait penser que quelque chose de plus discret serait plus approprié." La Chapelle a en effet été le théâtre des mariages du prince Harry et Meghan Markle, de la princesse Eugenie et Jack Brooksbank, puis celui de Gabriella Windsor et Thomas Kingston en mai dernier.

Pas de procession, donc pas de caméras

Beatrice d'York envisagerait d'organiser ses noces chez ses parents, le prince Andrew et Sarah Ferguson, au Royal Lodge, à Windsor. Ceux-ci avaient d'ailleurs partagé leur bonheur de voir leur fille aînée se marier : "Nous sommes les parents chanceux d'une fille merveilleuse qui a trouvé son amour et son compagnon en la personne d'un ami dévoué et d'un jeune homme loyal", avaient-ils témoigné lors de l'annonce des fiançailles le 26 septembre dernier.