Béatrice de la Boulaye : L'actrice ultra glamour avec Denis Brogniart, une magnifique soirée

Béatrice de la Boulaye, qui brille notamment dans la série Tropiques Criminels sur France 2, évoquait il y a quelques semaines pour Télé Star son douloureux combat contre le cancer du sein, il y a deux ans. "J'ai eu la chance d'être traitée à temps. Tout va bien mais je tiens à rappeler l'importance du dépistage. Alors "Go mammo !", expliquait-elle alors que l'interview se déroulait en plein Octobre Rose, qui est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage de cette maladie.

Un message qu'elle portait également dans un entretien avec Femme Actuelle, ou encore avec Télé 7 Jours : "J'aimerais en profiter pour encourager toutes les femmes à aller se faire dépister pour le cancer du sein... L'année dernière, quelques semaines avant le tournage, j'ai subi une mastectomie reconstruction du sein droit. Sans dépistage, que serais-je devenue ?". Elle qualifiait notamment cette troisième saison d'Octobre Rose comme un "symbole de victoire et de guérison".

Plus de 210 000 € ont été récoltés

Mais son combat ne s'arrête pas là, car ce lundi 14 novembre au Pavillon Cambon à Paris, elle était marraine et maîtresse de cérémonie pour une soirée caritative intitulée For the women we love dédiée à la recherche sur le cancer du sein. Un événement organisé au au profit de la fondation ARC. Pour mener à bien sa mission, elle était accompagnée du présentateur de TF1, Denis Brogniart. Les deux célébrités se sont montrées très complices au cours de cette soirée, alors que la comédienne portait une tenue très glamour notamment composée d'une ravissante robe blanche.

À noter qu'à l'issue de cet événement, "plus de 210 000 € ont été récoltés grâce à la générosité des donateurs" a fait savoir le communiqué de l'évènement, qui ont pu acheter grâce à une vente aux enchères, "des places pour la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, des places en loge VIP pour Roland Garros ou encore un dîner et une visite privée de la Fondation Maeght (fondation d'art moderne et contemportain, ndlr)."

Notons également que "de nombreuses marques et hôtels de luxe se sont engagés aux côtés de la Fondation Arc pour offrir plus de 60 lots pour la tombola du dîner qui ont tous ont été achetés".