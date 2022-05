Bella Hadid : Porte-jarretelles et caches-tétons... son look très osé à l'after-party du Met Gala 2022 !

Si Kylie Jenner a fait sensation dans une robe de mariée dessinée par son ami regretté Virgil Abloh, et que Kim Kardashian est apparue vêtue de la robe emblématique de Marylin Monroe, ce lundi 2 mai 2022, au Met Gala 2022, les soeurs Hadid n'étaient pas en reste. Face au clan Kardashian/Jenner, Gigi et Bella Hadid ne se sont pas laissées impressionner. Et si Gigi Hadid a capté l'attention dans une tenue rouge Versace, sa petite soeur n'a laissé personne de marbre lors de l'after-party.

Ainsi, Bella Hadid est apparue dans un look des plus osés : elle a échangé son corset noir Burberry, porté pendant la soirée, pour une robe en dentelle transparente révélant sa somptueuse silhouette. Arborant des caches-tétons et porte-jarretelles, la jeune femme de 25 ans était tout simplement sublime et pourrait briguer le rôle d'une James Bond Girl dans le prochain volet de la saga culte. On a pu voir la soeur de Gigi Hadid se rendant au Zero Bond, célèbre boîte de nuit de Manhattan, en compagnie de la star barcelonaise Rosalia. Alors qu'elle vient de signer un duo avec The Weeknd, La Fama, Bella Hadid tenterait-elle d'obtenir des infos sur son ex par le biais de cette nouvelle copine ?

Les stars jouent la carte de l'extravagance au Met Gala 2022

Bella Hadid n'est pas la seule à avoir fait le show à l'occasion de ce Met Gala 2022. L'édition signait le grand retour de cette soirée, mettant la mode à l'honneur. Si Kim Kardashian a essuyé de nombreuses critiques, après les révélations sur sa fulgurante perte de poids, pour entrer dans la robe de Marylin Monroe, la compagne de Pete Davidson a néanmoins fait sensation ce soir-là. Tout comme Kylie Jenner, en mettant à l'honneur Virgil Abloh, avec cette robe de mariée du créateur. Enfin, de nombreuses stars ont joué la carte de l'extravagance comme Gigi Hadid, Megan Thee Stalion, ou encore Blake Lively et la divine Emily Ratajkowski.