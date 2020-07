Ben Affleck : Nouveau look, l'acteur teint ses cheveux gris et sa barbe

Les cheveux gris, certaines stars les cachent, d'autres les assument ! Ben Affleck semblait apprécier les siens. Il a pourtant décidé de les teindre. Le signe de l'influence de sa chérie Ana de Armas ?

Comme George Clooney, qui a rendu cool et sexy le cheveu gris, Ben Affleck portait joliment le poivre et sel. L'acteur de 47 ans a fait volte-face et arbore désormais une coiffure et une barbe totalement brunes. Il a été aperçu avec son nouveau look les 30 juin, 2 et 3 juillet à Los Angeles, seul et avec sa compagne Ana de Armas.

Le poil gris est désormais une histoire ancienne. L'interprète de Batman affiche des cheveux et une barbe presque aussi noirs que son costume de superhéros. Ce changement n'est pas du goût de tous. "Ça le vieillit un peu, c'est un peu trop foncé avec la barbe et ça fait vraiment pas naturel", a par exemple confié le coiffeur et coloriste de stars Michael Canalé à Page Six.