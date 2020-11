Bénabar : Trou de mémoire gênant, il sort une antisèche de sa chanson !

La tuile ! France 2 diffusait un nouveau numéro de son émission musicale culte Taratata, présentée par le populaire animateur Nagui et, parmi les invités, il fallait notamment compter sur le chanteur Bénabar. Peut-être un peu perdu après des mois de confinement et reconfinement, il en a oublié les paroles d'une de ses chansons.

A 51 ans, Bénabar - Bruno Nicolini de son vrai nom - mène une belle carrière dans la musique avec pas moins de huit albums studio au compteur. Alors qu'il a enregistré des dizaines de chansons, il ne se souvient plus des paroles de toutes ! Ce qu'il a volontiers reconnu auprès de Nagui qui voulait que son invité lui fasse un petit plaisir en chantant pour lui un titre qu'il trouve bouleversant : Je suis de celles. Un morceau qui figure sur l'album Les risques du métier, paru en 2003. "Il y a des chansons qui mettent de très bonne humeur et il y en a une, en tout cas pour moi, qui me bouleverse à chaque fois, c'est Je suis de celles (...) Tu nous en chantes un bout Bruno ?", a alors demandé Nagui.

Se pliant volontiers à la demande, Bénabar a commencé à tâter sa veste de costume et a préféré sortir de sa poche une antisèche car il ne se souvenait pas des paroles. "Pendant qu'il continue à la guitare, je sors mon petit texte (...) Alors déjà je ne connais pas les paroles des nouvelles chansons, alors les anciennes...", a-t-il lancé, sous l'oeil étonné et très amusé de Nagui. Taquin, l'animateur a lancé aux téléspectateurs : "Dans quelques instants mesdames et messieurs, Bénabar va lire et même chanter un texte qu'il a écrit lui-même et qui est sublime."

Bénabar est de retour dans les bacs deux ans après son dernier disque. Il a sorti un nouveau single intitulé Les belles histoires et a annoncé à ses fans le report de plusieurs dates de sa tournée qui ne reprendra qu'en décembre 2021 si la situation sanitaire le permet.