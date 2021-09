Benjamin Castaldi dévoile ses "plus grosses folies" financières

De son propre aveu, Benjamin Castaldi a un passé de véritable flambeur ! L'animateur de 51 ans et chroniqueur de Touche pas à mon poste a dévoilé d'incroyables anecdotes sur le plateau, ce 27 septembre. Alors que Cyril Hanouna et son équipe sont revenus et débattaient sur les propos de Véronique Genest à propos de son train de vie, le papa de Julien, Simon, Enzo et Gabriel (24, 21, 17 et 1 ans) a dévoilé les fois où il a dépensé sans compter lorsqu'il en avait les moyens.

En effet, le présentateur télé a expliqué qu'il a été escroqué et qu'il vit désormais "normalement". Mais il y a quelques années, Benjamin Castaldi menait la grande vie et se faisait plaisir. Sa plus grosse dépense ? Une soirée dans un restaurant à Las Vegas. "J'étais avec Line Renaud et 25 autres personnes. Tout le monde a pris la carte et a choisi le vin le plus cher : à 15 000 la bouteille. C'est pas des vins, c'est des maisons ! Et là paf, ils m'en ont pris 4 !", a-t-il raconté, sous les yeux de ses collègues, bouches bée. "Je n'en ai même pas bu", a-t-il précisé, apparemment écoeurée par cette nuit de folie.

Celui qui s'est fait opéré des yeux afin d'"ouvrir son regard" a également parlé de d'une autre soirée durant laquelle il a fait chauffer sa carte bleue. "J'ai loué l'étage entier d'un hôtel...55 000 dollars la nuit. Si on est pas regardant, ça peut vite monter", a-t-il lancé. Un prix qui a fait bondir Cyril Hanouna. "55 000 dollars ?! Mais tu viens dormir chez moi et je te prends 5 euros", a blagué le trublion du PAF.

L'ex-mari de Flavie Flament avait également dévoilé sur le plateau de TPMP qu'il avait déboursé la somme rondelette de 2 400 000 millions d'euros pour s'offrir un appartement qui avait appartenu à... Jean-Jacques Goldman !