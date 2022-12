Benjamin Castaldi en arrêt, la faute à un autre chroniqueur de TPMP : "J'espère que t'as une bonne assurance !"

C'est une blague de plateau qui a viré à l'inattendu... Mardi 6 décembre au soir, alors que Cyril Hanouna recevait le champion de boxe Arsen Goulamirian dans son émission Touche pas à mon poste, la tension est un peu montée. Euphorique, le présentateur a demandé à quelques-uns de ses chroniqueurs d'enfiler des gants pour se battre en duel. Après un combat gentillet entre Gilles Verdez et Guillaume Genton, ce dernier a tenu à se retrouver face à Benjamin Castaldi. Ni une, ni deux, le petit-fils de Simone Signoret s'est donc empressé d'entrer en scène, motivé comme jamais.

Après quelques échanges de coups mesurés et en apparence anodins, les deux chroniqueurs sont retournés à leur place, sous les applaudissements du public et du trublion de C8. Si l'émission a pu reprendre normalement et dans la bonne humeur habituelle, Benjamin Castaldi a pourtant eu une mauvaise surprise en se réveillant ce matin. En effet, il semble que le combat n'ai pas été aussi inoffensif que cela... Invité dans le Morning Sans Filtre, présenté par Guillaume Genton sur Virgin Radio, l'ancien compagnon de Flavie Flament a fait une révélation surprenante. "Ce matin je me suis réveillé très tôt et j'avais très mal sur le côté gauche. Hier j'ai senti que tu m'avais donné un petit coup, mais je me suis dit : 'Bon vu qu'il a rien dans le sac il a pas pu me faire très mal..." Donc ce matin je me suis précipité dans le petit centre de radio qui est à côté de chez moi. J'ai fais une petite radio vite fait et j'ai découvert que j'avais une petite fêlure. Pas grand-chose mais c'est une petite douleur quand même !", a-t-il dévoilé.