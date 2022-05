Benjamin Castaldi inquiet : Cyril Hanouna encore dans un rêve érotique de sa femme Aurore !

Chaque début de semaine commence de la même façon sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril Hanouna fait un tour de table pour savoir ce que ses chroniqueurs ont fait de leur week-end. Ce lundi 9 mai pour Benjamin Castaldi, c'était direction Marseille et le soleil dans sa belle-famille. Un petit séjour agréable toutefois légèrement perturbé par... son patron lui-même ! Si tout s'est passé comme sur des roulettes pour le trio, Benjamin Castaldi a néanmoins révélé que sa femme Aurore Aleman avait encore rêvé de Cyril Hanouna.

Que la femme qu'il aime rêve de l'animateur n'a a priori rien de choquant. En revanche, la nature des songes d'Aurore Aleman est cocasse et le fait que ce ne soit pas la première fois qu'une telle chose se produit commence à titiller l'esprit de Benjamin Castaldi : "Ma femme a encore fait un rêve de vous, érotique ! C'est la deuxième fois, je ne sais pas ce que ça cache. C'est vrai !" L'ancienne star de TF1 est néanmoins rassuré sur le fait qu'elle lui en parle sans aucune gêne, ce qui est plutôt bon signe selon lui : "Je ne sais pas pourquoi elle me parle de ça à chaque fois. Elle me le dit, c'est bien, c'est plutôt sain quand on dit les choses !"

Pour Cyril Hanouna, que la situation fait bien marrer, pas de doute. Aurore Aleman ne rêve pas secrètement d'avoir une aventure avec lui mais a de belles ambitions pour son mari : "Ce n'est pas de moi qu'elle rêve, c'est de Benjamin Castaldi en moi !" Si elle attend que son époux prenne la place de la star de C8, elle va effectivement devoir attendre encore un peu.

Aurore Aleman et Benjamin Castaldi se sont rencontrés en 2015 grâce à la télévision. A l'époque, l'ex de Flavie Flament est encore légalement marié à Vanessa Broussouloux. Il épouse, le 27 août 2016, sa nouvelle compagne, trois mois après l'officialisation de son divorce. Une cérémonie grandiose couronnée quatre ans plus tard, pile poil, par la naissance de leur fils Gabriel. Un cadeau de mariage rêvé pour le couple, aux anges depuis l'arrivée de leur garçon.