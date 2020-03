Benjamin Castaldi, sa perte de poids suivie de près : "Un huissier me pèse"

Benjamin Castaldi a fondu ces derniers mois. L'animateur de 49 ans a perdu du poids grâce au programme de la marque Comme j'aime dont il est devenu l'égérie. Lundi 2 mars 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), le chroniqueur de Cyril Hanouna a révélé les dessous de son contrat avec la célèbre marque de programmes minceur.

"Tout va bien, je suis de plus en plus beau !", a répondu Benjamin Castaldi lorsque l'animateur phare de C8 lui a demandé comment il se portait. Et Cyril Hanouna de demander à son chroniqueur d'en dire un peu plus sur son contrat avec Comme j'aime. "En fait, je ne dois pas reprendre de poids. Ce qui est le cas, lance l'époux de la belle Aurore. J'ai un huissier qui vient me peser tous les débuts de mois et le poids est toujours le même."

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la collaboration entre Benjamin Castaldi et Comme j'aime fonctionne bien. "Je vais vous dire un petit secret sur Comme j'aime : il paraît qu'ils ont tenté d'autres personnes et ça ne marche pas avec eux. Vous êtes celui qui est le plus porteur", lance Cyril Hanouna. Une information confirmée par le principal intéressé : "Je crois que dans les retours, c'était plutôt porteur, c'est vrai !"

Rappelons que Benjamin Castaldi s'est délesté de plusieurs kilos grâce au programme minceur. L'ancien animateur de Secret Story avait même déclaré en juillet dernier à nos confrères du Parisien avoir "perdu trois tailles de pantalon et deux tailles de veste", une perte de poids qu'il juge "classique" et à laquelle "beaucoup ont pu s'identifier". Mais avant de découvrir Comme j'aime, Benjamin Castaldi a enchaîné les régimes... sans succès : "Manger tous les jours sa salade et son poulet, ça devient vite lassant. Alors que là, je ne me cassais pas la tête à me demander ce que j'allais me préparer. Personnellement, j'ai souvent fait le yoyo, je pouvais gagner comme perdre 10 kilos en quelques mois. Là, j'arrive à me stabiliser."