Benjamin Castaldi très agacé par le bébé d'un des chroniqueurs de "Touche pas à mon poste" ? Révélations

Ce mercredi 21 septembre dans l'émission 6 à 7, Jean-Pascal Lacoste a donné des nouvelles de sa fille. "Elle va très bien, elle dort, elle va faire quatre mois bientôt. Elle dort... Fantastique ! La maman va très bien !" a-t-il confié à Benjamin Castald . Face à ces révélations, ce dernier a semblé jaloux, lui qui vit des nuits bien plus agitées avec son petit Gabriel, né en 2020 de son union avec une certaine Aurore. "Moi à deux ans, il ne dort toujours pas, sauf dans mon lit..." a révélé l'animateur.

Un échange similaire avait déjà eu lieu entre les deux hommes il y a quelques mois, soit quelques jours seulement après la naissance de la petite fille. "Il est jeune papa. Il me confiait avant l'émission que son enfant dort" avait déclaré Benjamin Castaldi, ce à quoi Jean-Pascal Lacoste avait répondu : "Elle dort très bien !, je suis le plus heureux des papas".

Une belle comédie romantique

Pour rappel, Benjamin Castaldi est le père de trois autres enfants : Julien (né le 18 septembre 1996 ) et Simon (né le 20 avril 2000 ), fruits de son mariage avec Valérie Sapienza, et Enzo, né le 8 février 2004 de son union avec l'animatrice Flavie Flament. Il est donc depuis papa d'un petit dernier, qu'il a eu avec sa femme Aurore dont il est fou amoureux. La jeune femme donnait récemment une interview à Télé-Loisirs pour raconter sa rencontre avec l'ex-présentateur de Secret Story, une émission qui n'y est d'ailleurs pas pour rien dans cette histoire.

"On s'est rentrés dedans un soir de prime, au moment où les candidats rentrent en plateau. On s'est bousculés et nos lèvres, comme dans une belle comédie romantique, se sont effleurées. Le lendemain, je reçois un petit texto de Benjamin Castaldi. Je me dis 'Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Qui a filé mon numéro à ce mec ?' J'ai ensuite lutté parce que je me suis dit : 'Il ne faut pas.' Il n'était pas libre à l'époque" a-t-elle révélé. Il était en effet en couple avec la journaliste Vanessa Broussouloux mais a finalement décidé de la quitter pour s'engager pleinement dans sa nouvelle relation avec Aurore. Depuis, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour !