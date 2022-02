Benjamin Griveaux : Après la colère du mari de Julia et père de trois enfants, la reconstruction

Il y a deux ans, des images intimes de Benjamin Griveaux avec une femme sont étalées sur Internet. C'est une déflagration pour l'homme politique à l'époque en campagne pour les élections municipales avec les couleurs du parti gouvernemental, La République en marche, et qu'il doit abandonner. Des mois après, l'homme politique de 44 ans s'est reconstruit, auprès de son épouse l'avocate Julia Minkowski et de leurs trois enfants. Son portrait dans le magazine Gala montre un homme qui a su renaître après une affaire qui l'a profondément meurtri.

De l'affaire, Benjamin Griveaux a refusé d'en parler sauf lors de la diffusion le 16 janvier 2022 sur France 5 d'un documentaire sur le mandat d'Emmanuel Macron. L'ancien porte-parole du gouvernement dira : "C'est d'une très grande violence, reconnaît-il en se remémorant sa descente aux enfers. La première réaction est de la colère contre moi-même. J'ai évidemment manqué de vigilance. Ça, c'est la colère du responsable politique, ajoute-t-il. Puis il y avait la colère du mari et père de trois enfants, celle-là je la garderai pour moi."

Peu après le scandale sonne l'heure de la pandémie de la Covid-19 qui bouleverse le monde entier. Elle fait oublier la divulgation de sa vie privée qui a défrayé la chronique. "Avec son épouse, ils se sont confinés ensemble, peu de temps après le scandale, en Bourgogne, terre d'attache de Benjamin Griveaux", écrit Gala. Animal politique, il se lancera dans les affaires et crée sa société de conseil en stratégie pour dirigeants et investissements. Il anime aussi une émission mensuelle sur la chaîne économique et financière B Smart.

A l'approche des élections présidentielles, Benjamin Griveaux ne sentirait-il pas sa passion pour la politique revenir ? D'après l'hebdomadaire, il est toujours en contact avec le président qu'on va certainement voir se présenter pour un second mandat, mais pas seulement. Selon le journaliste politique Olivier Beaumont, co-auteur de Chérie, j'ai rétréci la droite, il est aussi en contact avec d'anciens proches qui ont été au gouvernement : "Il échange aussi régulièrement avec ses anciens camarades, ceux que l'on a surnommé les 'Mormons' dans l'entourage du Président, Ismaël Emelien, Sibeth Ndiaye..." D'après Pierre Fraidenraich, cofondateur de la chaîne B Smart, Benjamin Griveaux "prend beaucoup de plaisir à sa nouvelle vie et aborde avec gourmandise l'accompagnement qu'il mène auprès de grands patrons". Une nouvelle vie auprès de sa famille avec qui il peut passer un temps de qualité, faire du sport... A voir si le virus de la politique ne le touche pas de nouveau. A 44 ans, il a bien le temps de faire un come-back.

