Benjamin Lavernhe secoué par la mort de Jean-Pierre Bacri : "Comme la perte d'un proche"

La disparition deJean-Pierre Bacri fut un sacré coup au moral des troupes. L'acteur est mort le 18 janvier 2021 à l'âge de 69 ans, laissant un trou béant dans l'univers de la comédie raffinée à la française. Pour Benjamin Lavernhe, la nouvelle était sans doute un peu plus dure à accepter. En 2017, les deux confrères s'étaient donnés la réplique dans le film Le sens de la fête, d'Olivier Nakache et Eric Toledano, et étaient tombés sur le charme l'un de l'autre. Un coup de foudre professionnel qui laisse des traces.

On se racontait un peu nos vies entre les prises, il m'aimait bien

"J'ai été surpris de voir à quel point ça m'a touché, même si je suis fou de l'acteur et qu'on s'était très bien entendus, se souvient-il dans les colonnes du journal Le Figaro. On se racontait un peu nos vies entre les prises, il m'aimait bien. Il était angoissé et heureux d'être là. Je lui rejouais ses scènes du Goût des autres. Sa mort a suscité une vague d'émotion incroyable, comme la perte d'un proche... Je rêve souvent de Bacri." En incarnant le mari dans Le Sens de la fête, Benjamin Lavernhe ne s'attendait peut-être pas à s'unir, sans le savoir, à son confrère pour le meilleur et pour le pire.