Benjamin Samat et Dylan Thiry prêts à se battre : la date et le lieu de leur affrontement révélés

Incroyable mais vrai ! Dans quelques semaines, Dylan Thiry et Benjamin Samat vont s'affronter lors d'un combat de boxe. C'est Dylan qui est à l'origine de ce défi, lui qui a commencé à provoquer ses camarades de télé-réalité sur les réseaux sociaux en affirmant qu'aucun d'eux ne pourrait le battre sur un ring. Ni une ni deux, Benjamin Samat a accepté de se mesurer à lui. Après plusieurs jours d'échanges par stories interposées, les choses se concrétisent enfin.

En effet, sur Instagram lundi 14 mars 2022, les deux candidats ont levé le voile sur la date et le lieu de leur combat. "Comme promis, nous ne parlons pas pour rien nous ! Rendez-vous donc le JEUDI 07 AVRIL au PALAIS DES SPORTS DE MARSEILLE ! Ce jour là j'affronterais @dylanthiry en boxe anglaise ! J'espère que vous serez nombreux à venir m'encourager", a annoncé le mari de Maddy Burciaga sous une affiche officielle de lui et son adversaire. Il précise que les billets sont d'ores et déjà en vente sur les sites concernés.

De son côté, Dylan Thiry a expliqué avoir initié ce combat de boxe dans un but caritatif. "J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer qu'on se donne rendez-vous le jeudi 7 avril au Palais Des Sports, à Marseille pour un combat de boxe anglaise... Je vais enfin avoir mon combat ! Un combat où 100% de mes revenus iront pour la Palestine. @pournosenfants.ong. Deux jours après mon combat, le 9 avril, je pars en Palestine pour un nouveau voyage humanitaire. Donc soyez attentif car nous sommes les tous premiers influenceurs à monter sur un ring de boxe pour un combat, pour une belle cause !", a-t-il écrit.