Benjamin Siksou bientôt papa ? "Des pistes de réflexions" avec son compagnon

Benjamin Siksou est l'un des personnages de Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? diffusé ce mercredi 9 février sur France 2. Le téléfilm, inspiré du livre du même nom de Marc-Olivier Fogiel, s'intéresse au long parcours que représente la gestation pour autrui, interdite en France, technique à laquelle le directeur de BFM a eu recours pour avoir des enfants. Il n'est pas le seul à défendre cette opportunité unique.Jarry, humoriste de 44 ans, est lui aussi devenu père grâce à la gestation pour autrui. Quid de Benjamin Siksou, l'interprète de Julien dans la fiction ? Si à 35 ans, avoir des enfants n'est pas encore primordial pour l'ancien candidat de Nouvelle Star, il confesse que tourner dans le film l'a éclairé sur certaines choses : "Si ce rôle m'a touché, c'est parce que ces sujets ne me sont pas très étrangers, a-t-il indiqué à Télé Loisirs. Je me suis déjà posé ces questions, mais je n'ai pas encore les réponses. Ce téléfilm m'a apporté des pistes de réflexions. Et c'est là qu'il est réussi".

En février 2021, Benjamin Siksou révélait son homosexualité dans un épisode du podcast Coming out sur Spotify. Discret sur sa vie privée jusqu'alors, l'artiste avait finalement dévoilé être en couple avec un homme, Julien, son "premier copain" et celui avec qui il a "ressenti l'amour". D'ailleurs, s'il pouvait donner un autre nom à cette révélation, Benjamin Siksou ne se gênerait pas : "On croit que c'est l'étape qui fait qu'on devient quelqu'un. Pour moi, la vraie délivrance a été de m'autoriser à vivre une histoire avec ce garçon".

Heureux en amour, Benjamin Siksou l'est autant dans le travail. Le comédien continue son bonhomme de chemin dans la musique. Son prochain album, Saxophonia, est attendu au printemps. Deux films devraient également sortir au même moment : À la folie, d'Audrey Estrougo et Frère et Soeur d'Arnaud Desplechin, dont il partage l'affiche avec Marion Cotillard et Melvil Poulpaud. Sans oublier ce 9 février sur France 2. Benjamin Siksou donne la réplique à Sofia Essaidi dans le touchant Qu'est-ce qu'elle a ma famille ? sur le thème de la gestation pour autrui : "Je ne me sens pas militant de cette cause, mais j'espère qu'il éclairera un maximum de gens, comme il l'a fait pour moi". On l'espère aussi.