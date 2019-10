Benjamin Siksou élégant et Marc Lavoine en bonne compagnie pour une soirée danse

Exclusif - Benjamin Siksou - Première séance de travail à l'occasion de la présentation du casting du premier spectacle musical "Les souliers rouges", créé par M.Lavoine et F.Aboulker, qui sera pour la première fois sur scène au théâtre Luxembourg de Meaux le 25 janvier 2020, avant de s'installer 3 mois à partir du 31 janvier 2020 aux Folies Bergère à Paris. Le 17 octobre 2019 Les Souliers Rouges raconte l'histoire d'Isabelle, une jeune fille au coeur pur, qui monte à Paris pour tenter d'accomplir son rêve : devenir une danseuse Etoile. Elle croise la route de Victor, chorégraphe réputé de l'Opéra de Paris, qui a décidé de se lancer dans un projet insensé : monter le ballet maudit " Les Souliers Rouges ". La légende dit que le diable hante depuis toujours lescouloirs de l'Opéra au sujet de ce ballet, et qu'il aurait caché une paire de ballerines rouges. Ces chaussons magiques portent en eux un piège : " Celle qui les chaussera connaîtra la renommée mais devra renoncer à l'amour, sinon la malédiction sera terrible "... Ce spectacle sera une succession féerique de tableaux chantés et dansés qui parlent d'amour, de rêve, de danse, d'art, d'ambition dévorante, de poésie... © Veeren / Bestimage