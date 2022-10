Benoît Paire dévoile son talent caché : les internautes impressionnés, le tennisman fait le buzz !

Benoît Paire est le genre de joueur qui peut nous surprendre à tout moment. Sur un terrain de tennis, le natif d'Avignon est capable de tout, du pire comme du meilleur et il fait partie de ses joueurs sanguins qui peuvent perdre leurs nerfs à tout moment. Un tempérament de feu qui en fait un joueur atypique, surtout dans un milieu policé comme celui du tennis, où la plupart des joueurs savent garder leur calme. En plus de ça, le joueur de 33 ans est un très bon vivant, qui aime profiter de la vie et n'hésite pas à boire un coup quand l'occasion se présente où faire la fête lors des nombreux voyages qu'il effectue pour son métier.

Redevenu célibataire après son idylle avec Julie Bertin, le grand copain de Gaël Monfils a vécu une année 2022 particulièrement compliquée. Après de bons débuts en janvier, il a connu une série noire et il y a quelques mois, il a même évoqué publiquement les problèmes mentaux qu'il peut rencontrer dans sa vie de sportif de haut niveau. Actuellement en pleine préparation pour la saison à venir, Benoît Paire se trouve en Bretagne et plus précisément du côté de Brest (Finistère) où il a eu la chance de participer à une partie de l'entraînement de l'équipe de football locale, le Stade brestois. Un moment de partage pour le joueur qui n'a jamais caché sa passion pour le football et surtout son amour pour l'Olympique de Marseille.

Benoît Paire impressionne les internautes

Et visiblement, Benoît Paire n'a pas fait que regarder des matchs puisque son niveau de jeu est assez impressionnant. Le club a publié une vidéo de ses exploits sur son compte Twitter et la publication a très vite buzzé ! Il faut dire que le tennisman est assez impressionnant et on peut voir qu'il a quelques heures de jeu derrière lui. "Génial !", "On a besoin d'un 9 à l'OM" ou encore "Impressionnant", les internautes ont adoré la séquence et ils ne sont pas les seuls. Sur son compte Instagram, l'ex de Shy'm a publié une story (qui est à retrouver dans le diaporama) où il en dit plus sur ce beau moment de partage. "Quel moment incroyable !! Merci à toute l'équipe et au staff pour cet accueil. Bonne chance au Stade brestois pour la suite de la saison !!", écrit le champion sur la vidéo de ses exploits.