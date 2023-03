Benoît Poelvoorde : Cette star très populaire avec qui sa célèbre ex-compagne a eu un enfant

Lors d'un prime time qui mêlera à la fois des sketches, des clips et des parodies de séries, Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow font leur grand retour à la télévision ce vendredi soir sur TF1. De nombreux invités sont présents pour animer cette soirée, dont le célèbre acteur Benoît Poelvoorde. L'occasion de se pencher sur ce dernier, et notamment sur sa vie amoureuse. Pour rappel, après un mariage d'une vingtaine d'années avec une certaine Coralie, il a vécu une idylle avec l'actrice et chanteuse Chiara Mastroianni.

Et si le comédien belge avait officialisé cette relation face à Frédéric Beibeder pour le magazine Lui en 2014, sa célèbre partenaire de l'époque s'était montrée quant à elle davantage discrète à ce sujet, quelques mois auparavant dans les pages de Madame Figaro : "Je ne parle pas de ces choses-là. Je ne veux pas me dérober, mais cette question est trop intime". A noter que quelques années plus tôt, c'est avec une autre célébrité qu'elle partageait sa vie, à savoir le chanteur Benjamin Biolay. Ils ont été mariés de 2002 à 2009.

J'étais fou amoureux

Ensemble, ils ont une fille, Anna, née en 2003. Dans les pages du magazine Vanity Fair, il y a quelque temps, le chanteur s'était confié sur cette histoire, alors qu'il n'était plus avec la mère de sa fille. "J'étais fou amoureux. Je savais que c'était l'une des rencontres les plus importantes de ma vie", avait-il révélé, en toute sincérité.

Quant à Chiara Mastroianni, c'est dans les pages d'ELLE qu'elle évoquait ce sujet : "Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble. Je n'ai jamais connu mes parents ensemble, mais ils ont toujours fait en sorte de se voir en tant qu'amis pour moi."

Cela fait donc un point en commun, entre Benoît Poelvoorde et Benjamin Biolay. Précisons que les deux hommes n'ont jamais réellement partagé de projet en commun, si ce n'est sur le film Et j'aime à la fureur en 2021, dans lequel le premier apparait à l'écran et le second compose la bande originale.