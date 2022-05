Benoît Poelvoorde et Benjamin Biolay : cette actrice iconique avec qui ils ont été en couple

A 57 ans, Benoît Poelvoorde a connu plusieurs histoires de coeur au cours de sa vie. Après un mariage d'une vingtaine d'années, l'acteur a été en couple avec Chiara Mastroianni. La comédienne a déjà eu l'occasion de fréquenter un artiste puisqu'elle a aussi longtemps partagé sa vie avec le chanteur et acteur Benjamin Biolay. Entre les deux hommes, la différence de style est flagrante mais quand l'amour frappe à la porte...

En 2014, après plusieurs mois de rumeurs, Benoît Poelvoorde accordait une interview au magazine Lui, dans laquelle il répondait alors aux questions de Frédéric Beigbeder. A cette occasion, alors que l'écrivain dressait son portrait, il avait eu l'autorisation par l'acteur belge de confirmer ce qui était devenu un secret de polichinelle. "Oh tu peux le dire qu'on est ensemble", clamait ainsi Benoît. A cette époque, il faisait la promotion du film Trois Coeurs réalisé par Benoît Jacquot, dans lequel il donnait la réplique à Chiara Mastroianni. Quelques mois plus tôt, interrogée sur la rumeur du couple qu'elle formerait avec Benoît Poelvoorde, l'actrice avait préféré jouer la carte du mystère dans les pages de Madame Figaro. "Je ne parle pas de ces choses-là. Je ne veux pas me dérober, mais cette question est trop intime", disait-elle. La même année, le duo se retrouvait une nouvelle fois au cinéma dans La Rançon de la gloire de Xavier Beauvois.

Ce qui est certain, c'est que Chiara Mastroianni a en revanche vécu une longue histoire d'amour avec Benjamin Biolay. Le couple a ainsi été marié de 2002 à 2009. Une union qui a donné naissance à une fille, Anna, née en 2003. "J'étais fou amoureux. Je savais que c'était l'une des rencontres les plus importantes de ma vie", avait notamment confié Benjamin Biolay - que l'on a vu au Festival de Cannes ces derniers jours - au magazine Vanity Fair. Quant à Chiara, c'est dans ELLE qu'elle avait fait des confidences, pour évoquer ses relations avec son ex depuis la fin de leur ménage. "Je dis pour blaguer qu'on s'entend mieux maintenant qu'avant ! On a une super relation, c'est vrai. C'est le fruit d'une volonté, parce qu'on a un enfant ensemble. Je n'ai jamais connu mes parents ensemble, mais ils ont toujours fait en sorte de se voir en tant qu'amis pour moi", disait-elle.

Parmi ses autres ex, on peut aussi citer Melvil Poupaud ou Pierre Torreton.

